Пенсії військовим можуть збільшити: як вплине на виплати стаж під час бойових дій

Нардепи розглянуть способи удосконалення відпусток військовослужбовців, наприклад, по догляду за дитиною, і питання про нарахування пенсій.

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Український парламент розгляне законопроєкт №10313 про нарахування пільгової вислуги військовослужбовцям під час воєнного стану, з яким можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

Автори документу на чолі з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та очільником комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем пропонують удосконалити тему з відпустками військовослужбовців, наприклад, по догляду за дитиною, і питання про нарахування пенсій для військових.

Представник президента у ВР Федір Веніславський нагадав, що за чинною постановою Кабміну від 1992 року, участь у бойових діях у воєнний час зараховується до вислуги років за пільговою схемою, тобто один місяць служби рахується як три.

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У Раді хочуть змінити призначення пенсій військовим: експерти назвали ризики

Депутати планують диференціювати цю пільгу та прописати її в законі.

виконання службових обов’язків під час воєнного стану — місяць рахується за два;

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету, але без участі в бойових діях — місяць, як три;

безпосередня участь у бойових діях — один місяць рахується за чотири;

перебування в полоні — місяць за п'ять.

Нагадаємо, діти та родичі зниклого безвісти військового мають право на пенсію, незалежно від страхового стажу годувальника. Зокрема, це діти віком до 18 років, діти, що навчаються, і діти-сироти — до 23 років, а також старші громадяни з інвалідністю, які отримали інвалідність до досягнення 18-річного віку.

Тим часом у новій статті Фокуса йдеться про призначення пенсій за вислугу років військовослужбовцям. Читайте матеріал "Пенсії для військових. Як в Україні планують збільшити виплати захисникам".

Раніше експерти повідомляли, що в українських пенсіонерів можуть забрати від 20 до 50% розміру виплати. Зокрема, таку санкцію можуть застосувати до українців, які не сплачують аліменти й не відшкодовують збитки від розкрадання майна підприємств.