В Минюсте объяснили, как украинцам уберечь финансовые номера телефонов от мошенников

По данным министерства, аферисты могут завладеть номером телефона, привязанным к банковским счетам, и похитить средства со счетов.

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В Министерстве юстиции Украины предупредили, что мошенники могут воспользоваться финансовым номером телефона, привязанным к банковским счетам. Граждане Украины могут попасть под угрозу мошенничества, когда злоумышленники воруют их финансовые номера телефонов, привязанные к банковским счетам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Мошенники звонят от имени работников мобильного оператора и сообщают о необходимости подтвердить продление пользования номером телефона. Это якобы необходимо, потому что человек давно им пользуется", — рассказали в ведомстве.

По данным Минюста, мошенники под разными видами пытаются выманить смс-код, который присылается от мобильного оператора. Этот код дает возможность мошенникам получить доступ к персональному онлайн-кабинету мобильного оператора. Таким образом, злоумышленники получают информацию, по которой клиент идентифицируется.

"Далее аферисты обращаются к мобильному оператору и сообщают о потере номера и необходимости его восстановить. Цель такой аферы — завладеть номером телефона, привязанным к банковским счетам, и похитить средства со счетов", — сообщили в министерстве.

Что нужно сделать

Немедленно заблокировать карты, счета и доступ к интернет-банкингу, позвонив в банк по номеру, указанному на обороте карты. Позвонить мобильному оператору, объяснить ситуацию и просить заблокировать обе сим-карты (старую и новую) до выяснения всех обстоятельств. Заблокировать доступы ко всем счетам, учетным записям и персональным кабинетам, к которым привязан украденный номер телефона.

Как не попасть на крючок мошенников

Чтобы избежать подобного мошенничества на сайте НБУ #ШахрайГудбай посоветовали:

Завести для общения с банком отдельную сим-карту и не разглашать свой финансовый номер телефона. Не "привязывать" финансовый номер телефона к социальным сетям, мессенджерам, не использовать для авторизации в различных системах. Не оставлять финансовый номер в качестве контактного номера в анкетных данных, не использовать этот номер телефона для ежедневного общения. "Привязать" финансовый номер телефона к своим паспортным данным или перейти на контракт с мобильным оператором. Отключить услугу удаленной замены сим-карты у своего мобильного оператора. Зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора. Установить пин-код на сим-карту со сложным восьмизначным паролем и пароль блокировки телефона. Держать в секрете логин и пароль к онлайн-кабинету мобильного оператора, смс-коды операторов, PUK-код и серийный номер сим-карты.

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