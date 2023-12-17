Юристы объяснили, почему некоторым ВПЛ могут прекратить выплачивать помощь

Недавно изменилось законодательство по выплатам переселенцам. Некоторым ВПЛ перестали поступать средства, отметили юристы.

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Сейчас те, кто переехал с территорий, где продолжаются активные боевые действия, могут получить денежную помощь от государства, подать заявку на выплаты от международных организаций, а также оставить запрос на получение помощи от волонтеров. Однако есть случаи, когда внутренне перемещенным лицам могут прекратить государственные выплаты помощи на проживание. Об этом сообщает портал "Безоплатной юридической помощи".

Помощь ВПЛ на проживание

Выплата пособия на проживание продлевается автоматически на один шестимесячный период для ВПЛ:

которые переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных:

у которых из-за войны жилье разрушено или непригодно для проживания и которым помощь была назначена ранее.

Для продолжения выплат представителю семьи необходимо подать заявление о назначении ежемесячной помощи на следующий шестимесячный срок в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту фактического проживания или воспользоваться услугой на портале государственных услуг iGov.

Выплаты прекращаются, если переселенец:

находится за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально;

вернулся к покинутому месту жительства на территориях из перечня Минреинтеграции;

отбывает наказание в местах лишения свободы;

осужден за совершение уголовного преступления или объявлен в розыск за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; финансирование таких действий; государственную измену или коллаборационизм.

Имущественное положение переселенцев

При назначении или продлении помощи учитывается имущественное положение ВПЛ. Выплата помощи прекращается переселенцам, которые, в частности, с 15 июля 2023 года сделали дорогие покупки, имеют более 100 тыс. грн на банковских счетах, жилье вне зоны боевых действий, приобрели транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет.

Также не назначается выплата пособия на проживание в случае, если внутренне перемещенное лицо находилось и после перемещения находится на полном государственном содержании в детском доме; психоневрологическом интернате; доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью; специальном доме-интернате системы социальной защиты населения и т.д.

С 1 ноября 2023 года помощь назначается на шесть месяцев на семью, которая впервые обратилась за назначением помощи. Выплачивается помощь ежемесячно одному из членов семьи. Для оформления выплат ВПЛ должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.

Напомним, 10 декабря сообщалось, кому могут отказать в назначении социальной выплаты. Наличие или отсутствие стажа имеет большое значение, ведь этот фактор определяет, по какому закону будет назначаться выплата.