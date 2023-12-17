Юристи пояснили, чому деяким ВПО можуть припинити виплачувати допомогу

Нещодавно змінилося законодавство щодо виплат переселенцям. Деяким ВПО перестали надходити кошти, зазначили юристи.

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Наразі ті, хто переїхав із територій, де тривають активні бойові дії, можуть отримати грошову допомогу від держави, подати заявку на виплати від міжнародних організацій, а також залишити запит на отримання допомоги від волонтерів. Однак є випадки, коли внутрішньо переміщеним особам можуть припинити державні виплати допомоги на проживання. Про це повідомляє портал "Безоплатної правничої допомоги".

Допомога ВПО на проживання

Виплата допомоги на проживання продовжується автоматично на один шестимісячний період для ВПО:

які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих:

у яких через війну житло зруйноване або непридатне для проживання та яким допомогу було призначено раніше.

Для продовження виплат представнику сім’ї необхідно подати заяву про призначення щомісячної допомоги на наступний шестимісячний строк до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або скористатись послугою на порталі державних послуг iGov.

Виплати припиняються, якщо переселенець:

перебуває за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально;

повернувся до покинутого місця проживання на територіях з переліку Мінреінтеграції;

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

засуджений за вчинення кримінального правопорушення або оголошений в розшук за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; фінансування таких дій; державну зраду чи колабораціонізм.

Майновий стан переселенців

При призначенні чи продовженні допомоги враховується майновий стан ВПО. Виплата допомоги припиняється переселенцям, які, зокрема, з 15 липня 2023 року зробили дорогі покупки, мають понад 100 тис. грн на банківських рахунках, житло поза зоною бойових дій, придбали транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як п’ять років.

Також не призначається виплата допомоги на проживання у разі, якщо внутрішньо переміщена особа перебувала та після переміщення перебуває на повному державному утриманні в дитячому будинку; психоневрологічному інтернаті; будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю; спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення, тощо.

З 1 листопада 2023 року допомога призначається на шість місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги. Виплачується допомога щомісяця одному з членів сім’ї. Для оформлення виплат ВПО має звертатись одна особа від усієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, кому можуть відмовити у призначенні соціальної виплати. Наявність або відсутність стажу має велике значення, адже цей чинник визначає, за яким законом призначатиметься виплата.