Российские нефтяные компании в первые две недели декабря резко нарастили экспорт дизтоплива морем

Эксперты говорят, что рост стал возможным благодаря почти полному снятию экспортного эмбарго, которое вводили в конце сентября 2023 года.

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В течение первых двух недель декабря 2023-го нефтяные компании РФ резко нарастили экспорт дизельного топлива морем, который в результате восстановился до одного миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Как отмечает источник, такой рост стал возможным благодаря почти полному снятию экспортного эмбарго, которое было введено в конце сентября 2023 года.

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Со ссылкой на данные аналитиков французской компании Kpler, издание сообщает, что Россия за первые недели декабря возобновила морской экспорт дизтоплива до уровня 1 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с августа 2023-го. И все это произошло благодаря отмене экспортных ограничений.

Российские власти из-за существенного подорожания топлива ввели с 21 сентября эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива. В результате танкерные поставки дизтоплива снизились до 740 тысяч баррелей в сутки в сентябре. Однако уже через две недели запрет экспорта для дизтоплива, которое направляется в порты трубопроводным транспортом, был снят, поскольку сохранение полного запрета экспорта грозит НПЗ затовариванием и снижением нефтепереработки.

В октябре морской экспорт дизтоплива показал рост до 768 тысяч баррелей в сутки.

Уже в ноябре РФ сняла эмбарго на экспорт бензина, а в конце месяца также и на экспорт летнего дизтоплива.

По данным экспертов, морской экспорт в ноябре увеличился в среднем до 800 тысяч баррелей в сутки. Из-под запрета было выведено зимнее ДТ, спрос на которое растет в России в период холодов.

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Кто больше всех покупает российское дизтопливо

Отметим, что больше всего покупает российское дизтопливо Турция. Там больше всего пострадали от эмбарго, пока восстанавливают прежний уровень импорта.

Второе место по объему поставок удерживает Бразилия, которая наращивает импорт из РФ третий месяц подряд.

Напомним, весной 2023-го США ввели новые санкции против роскомпаний, связанных с ВПК. Среди попавших под расширенные ограничения Соединенных Штатов, был и крупнейший производитель титана в России.