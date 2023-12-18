"Переходим на новый уровень": в Украине построят первый атомный реактор по технологии США

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, американская технология АР1000 позволяет поддерживать системы безопасности атомных станций даже при блекаутах.

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Украина подписала с американской компанией Westinghouse соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой атомной электростанции. Об этом пишет пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Сообщается, что 17 декабря президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали соответствующее соглашение. Новый энергоблок будут строить по американской технологии АР1000.

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В Минэнерго отметили, что в Украине пока нет подобных реакторов. Более того, данная технология еще не использовалась ни в одной из европейских стран. По словам главы ведомства Германа Галущенко, инновация позволяет поддерживать системы безопасности атомных станций даже в случае блекаутов и отсутствия дизель-генераторов или других систем питания.

В свою очередь глава "Энергоатома" Петр Котин указал на том, что фактическая мощность блоков АР1000 составляет 1100 МВт, тогда как самые мощные в Украине атомные блоки – 1000 МВт. По его словам, в строительстве таких реакторов заинтересованы в ряде государств, в частности в Польше и Болгарии.

"Мы переходим на новый уровень сотрудничества. Это соглашение имеет фундаментальное значение для энергетической безопасности Украины, поскольку это очень надежная технология. Сегодня пять блоков АР1000 эксплуатируются в мире, в том числе в США и Китае, еще пять – почти готовы к пуску", — сказал Котин.

Напомним, 8 декабря Петр Котин сообщил, что Украина полностью отказалась от поставок запасных частей для атомных реакторов из Российской Федерации и смогла заменить их собственным производством или производством в странах-партнерах.

Ранее, 21 апреля, Котин заключил с исполнительным директором американской компании Holtec International Крисом Сингхом соглашение о развертывании малых модульных реакторов (SMR) в Украине. Сделка предусматривает строительство на территории Украины до 20 атомных энергоблоков.