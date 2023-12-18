В Украине будут отключать свет из-за долгов: кто в зоне риска

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, некоторые предприятия задолжали за электроэнергию более 30 миллиардов гривен. Долг продолжает увеличиваться, поскольку есть потребители, которые считают, что им все равно не отключат свет при существующей задолженности.

Related video

До конца 2023 года компания "Укрэнерго" планирует лишить света должников, которые потребляют электроэнергию на балансирующем рынке и не оплачивают счета. Отключать электроэнергию будут тем потребителям, задолженность которых совокупно превышает 30 миллиардов гривен. Об этом заявил глава правления компании Владимир Кудрицкий.

Прежде всего, отключения будут касаться потребителей, которые не являются критической инфраструктурой, но все же отказываются платить за потребленное электричество.

"Долг перед нами 30,1 миллиард гривен на балансирующем рынке. И есть тенденция к наращиванию дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на "поставщика последней надежды" — компанию "Укринтерэнерго", — сказал он.

По его словам, сумма долга растет, поскольку многие потребители, не оплачивая электроэнергию, считают, что их нельзя отключить.

"Эта проблема балансирующего рынка на сегодняшний день не решена", — рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что государство определило более 5,5 тысячи предприятий, которых нельзя отключать от электроэнергии. В списке, в основном, объекты критической инфраструктуры:

водоканалы;

теплокоммунэнерго;

муниципальные компании;

государственные шахты;

облэнерго.

Но Кудрицкий говорит, что в списке оказались и случайные предприятия, у которых не должна быть льгота на оплату электроэнергии.

"Мы будем предлагать правительству сформировать исключительный перечень защищенных потребителей, а что касается всех остальных, кто не является объектами критической инфраструктуры, то они уплатят счета за электроэнергию или их ждут возможные отключения за долги", — объяснил Владимир Кудрицкий.

Избежать отключений, вероятно, смогут водоканалы и теплокоммунэнерго. Их хотят защитить от этой проблемы.

"В ближайшие недели будет большой процесс по расчету за долги или отключению потребителей, которые недобросовестно платили за электроэнергию в течение многих месяцев", — подчеркнул глава "Укрэнерго".

Напомним, в ноябре 2023 года в "Укрэнерго" назвали компании, которые наиболее часто не платят за поставленную электроэнергию. Среди них оказались "Тернопольэлектропостач", "Ровненская областная энергоснабжающая компания", "Киевские энергетические услуги", "Киевская областная энергоснабжающая компания".

Важно

Ради света в домах: украинцев призвали экономить электроэнергию

Также отметим, что у промышленных потребителей в Украине есть возможность импортировать электроэнергию. Так они смогут стабильно работать во время блэкаутов, говорят в Минэкономики.