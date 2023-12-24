Новая схема обмана: мошенники обещают украинцам выплаты по 16000 гривен

Специалисты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и доверять только настоящим официальным и проверенным источникам.

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В социальных сетях распространяют ложное "видеообращение" президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о выплате в размере 16 тысяч гривен. Мошенники уверяют, что право на получение денег якобы имеют все граждане Украины, которые не выезжали с территории нашего государства после 24 февраля 2022 года, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Центр в своем Telegram-канале "SPRAVDI" отмечает, что никаких подобных выплат в Украине нет.

"Каждому украинцу, который не покидал территорию страны с 24 февраля 2022-го, окажут помощь в 16 тысяч грн". Это — неправда", — говорится в сообщении.

В конце видеоролика украинцам выдают ссылку на официальный сайт, где нужно оставить заявку на помощь. "Это — реклама сомнительного Telegram-канала, который таким образом набирает аудиторию", — отмечает SPRAVDI.

Эксперты обращают внимание, что видео с "обращением" Зеленского — смонтировано, а закадровый голос в нем не совпадает с мимикой президента. Они предполагают, что запись, вероятно, синтезирована с помощью искусственного интеллекта. В так называемом видеообращении говорится о выплате, которая якобы предусмотрена законом №4772. На самом же деле этот документ касается территориальных общин, а вовсе не социальных выплат.

"Информации о законе, который касается помочь тем, кто с начала полномасштабной войны не выезжал из Украины, нет на сайте президента", — отмечают специалисты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ранее сообщалось, как украинцам уберечь финансовые номера телефонов от мошенников. По данным Минюста, аферисты могут завладеть номером телефона, привязанным к банковским счетам, и похитить средства со счетов.