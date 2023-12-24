Защита своих трудовых прав: что нужно знать

Письменное обращение к работодателю может быть первым шагом в защите ваших трудовых прав. Вы имеете право описать свои претензии, просить объяснения или требовать выплаты заработной платы.

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Трудовые права регулируют отношения между работодателями и работниками, обеспечивая защиту для обеих сторон. Они являются одними из важнейших прав человека. Что делать сделать, если ваши трудовые права были нарушены рассказали специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области.

В ПФУ советуют не соглашаться на нарушение прав и условий трудового договора со стороны работодателя, ведь задекларированный труд — это ваше будущее.

Как нужно действовать

В случае, если работодатель не выполняет условия трудового договора, гражданин Украины можете сделать следующее:

Обратиться к работодателю с письменным требованием об устранении нарушений и выполнении условий трудового договора. Обратиться в профсоюзный орган, если вы являетесь членом профсоюзной организации, за помощью и поддержкой. Обратиться в комиссию по трудовым спорам (КТС), которая является обязательным первичным органом по рассмотрению трудовых споров. КТС избирается общим собранием трудового коллектива с числом работающих не менее 15 человек. Обратиться с письменной жалобой в Государственную службу Украины по вопросам труда за консультацией и помощью. Перед подачей жалобы работник должен попытаться решить спор непосредственно на предприятии. Обратиться в суд с иском об установлении факта нарушений работодателем условий трудового договора и требованием восстановления нарушенных прав, выплаты компенсации морального и материального ущерба.

Трудовой спор между работником и работодателем может быть урегулирован путем медиации.

Договор о проведении медиации и соглашение по результатам медиации в трудовых спорах заключаются в письменной форме.

Ранее, 24 ноября, в Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили, какие есть нюансы в выплатах работникам, которые работают по нефиксированному рабочему графику.