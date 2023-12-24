Захист своїх трудових прав: що потрібно знати

Письмове звернення до роботодавця може бути першим кроком у захисті ваших трудових прав. Ви маєте право описати свої претензії, просити пояснення або вимагати виплати заробітної плати.

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Трудові права регулюють відносини між роботодавцями та працівниками, забезпечуючи захист для обох сторін. Вони є одними з найважливіших прав людини. Що робити зробити, якщо ваші трудові права були порушені розповіли фахівці Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

У ПФУ радять не погоджуватися на порушення прав і умов трудового договору з боку роботодавця, адже задекларована праця — це ваше майбутнє.

Як потрібно діяти

У разі, якщо роботодавець не виконує умови трудового договору, громадянин України можете зробити наступне:

Звернутися до роботодавця з письмовою вимогою про усунення порушень і виконання умов трудового договору. Звернутися до профспілкового органу, якщо ви є членом профспілкової організації, за допомогою і підтримкою. Звернутися до комісії по трудових спорах (КТС), яка є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових спорів. КТС обирається загальними зборами трудового колективу з числом працюючих не менш як 15 осіб. Звернутися з письмовою скаргою до Державної служби України з питань праці за консультацією та допомогою. Перед подачею скарги працівник повинен спробувати вирішити спір безпосередньо на підприємстві. Звернутися до суду з позовом про встановлення факту порушень роботодавцем умов трудового договору та вимогою відновлення порушених прав, виплати компенсації моральної та матеріальної шкоди.

Трудовий спір між працівником і роботодавцем може бути врегульовано шляхом медіації.

Договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у трудових спорах укладаються в письмовій формі.

Раніше, 24 листопада, у Державній службі України з питань праці пояснили, які є нюанси у виплатах працівникам, які працюють за нефіксованим робочим графіком.