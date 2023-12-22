России будет неприятно: как страны Балтии решили навредить российской энергосистеме

Системы передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы подключатся к континентальной европейской сети раньше запланированного срока. Отключиться от российской энергосети страны хотят уже в 2025 году.

Related video

Страны Балтии на фоне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украине и опасений за свою энергетическую безопасность, решили ускорить процесс рассинхронизации своих электросетей с Россией. Как пишет телерадиовещательная компания Эстонии ERR, соответствующую декларацию с Еврокомиссией (ЕК) подписали четыре страны: Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Важно

В Украине энергетический кризис. Как сдержать дальнейший рост цен на электроэнергию

Отмечается, что отключение электросетей стран Балтии от российских может произойти почти на год раньше, чем планировалось. Ранее предполагалось, что отсоединение состоится в конце 2025 года. Но уже согласован новый срок — февраль 2025 года.

"Эстония отсоединится от российской электросистемы почти на год раньше, чем планировалось ранее", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, страны Балтии больше не хотят зависеть от российской энергии. Она говорит, что пребывание в российской электросети — риск для эстонских потребителей. Ожидается, что после рассинхронизации страны Балтии будут самостоятельно контролировать свои собственные электросети.

Дата отсоединения зависит от скорости прокладки электрокабеля Harmony Link между Польшей и Литвой. Поначалу его хотели проложить по морскому дну, но в конце концов его пустят параллельно железнодорожному полотну Rail Baltic.

"Фактически он будет проложен по коридору Rail Baltic, что гораздо безопаснее, экономичнее и технически быстрее", — объяснил министр климата Эстонии Кристен Михал.

Также страны Балтии совместно выйдут из контракта BRELL, который был заключен с российскими и белорусскими операторами, летом 2024 года, за полгода до синхронизации.

К слову, Эстония, Латвия и Литва — это последние три страны Евросоюза, которые все еще синхронизированы с российской электросетью.

Украина уже подключилась к европейской энергосистеме

До начала полномасштабного вторжения украинская энергосистема была присоединена к энергосистемам России и Беларуси. Однако в полночь 24 февраля Украина отсоединилась от этих энергосистем. Уже 16 марта прошлого года президент Владимир Зеленский сообщил об объединении с энергосистемой ЕС. Это позволило Украине, в частности, быть энергонезависимой.

Важно

Галущенко: Украинская энергосистема не вернется к синхронизации с системами стран-оккупантов

А 28 ноября 2023 года стало известно, что украинская энергосистема полностью синхронизировалась с европейской энергосетью и получила возможность импортировать большие объемы электроэнергии.

Тем временем напомним, что страны Европейского Союза разработали план, который предполагает, что блок насовсем откажется от российских энергоресурсов. Так, предполагается, что уже до конца 2023 года импорт российского газа сократится до 40-45 миллиардов кубометров.