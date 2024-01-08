Усиление мобилизации: в НБУ рассказали, будут ли наказывать уклонистов (видео)

Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заверила, что до финансовых "репрессий" дело не дойдет, поскольку раскрытие личной информации происходит только после соответствующего решения суда.

Related video

В законопроекте о мобилизации, который имеет все перспективы попасть в зал для голосования, как только будет готов на уровне комитета, законодатели хотят финансово ограничить людей, которые уклоняются от призыва в Украине. Однако в Нацбанке считают, что в рамках правового поля, которое существует на сегодня, это невозможно. Об этом заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова во время эфира "Мы — Украина".

Рожкова отметила, что законного способа финансово ограничить уклонистов нет. В то же время раскрытие информации происходит только после принятия соответствующего решения судом.

Комментарий Рожковой по уклонистам см. от 32:00 мин. эфира

По словам Екатерины Рожковой, информация о каждом отдельном человеке в Украине, которую хранят банки, может раскрываться только в особых случаях. В основном — через суд.

"Информация по каждому конкретному лицу, которая есть в банках, может раскрываться только в отдельных случаях, в большинстве случаев — по решению суда. (...) Поэтому я не вижу такой возможности в рамках существующего законодательства", — сказала Екатерина Рожкова.

Она также выразила надежду, что до финансовых "репрессий" дело не дойдет.

Мы себя позиционируем как цифровую страну, я не думаю, что нам следует прибегать к таким финансовым репрессиям, должны быть привлечены другие механизмы. И те базы данных, которые имеют наши военкомы, планы мобилизации — что этого можно цивилизованным способом достичь", — отметила Рожкова.

Уже сообщалось, что в Министерстве обороны работают над согласованием единой позиции по электронному реестру военнообязанных.

Однако слухи о том, что цифровизация воинского учета приведет к тому, что банковские счета военнообязанных, которые уклоняются от призыва, будут блокировать на законодательном уровне, не соответствуют действительности.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что принудительную мобилизацию женщин в Украине не планируют. По его словам, это не является целесообразным. Вступление в ВСУ должно происходить исключительно по согласию.

Между тем в Украине определили 6 причин, почему человек может потерять бронирование от мобилизации. Более того, есть категории граждан, которым могут отказать в предоставлении такой отсрочки от призыва.