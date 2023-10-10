Мобилизация в Украине: могут ли заблокировать банковские карты уклонистам

В Министерстве обороны работают над согласованием единой позиции в отношении электронного реестра военнообязанных.

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В Украине с октября заработал Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег", в котором собраны персональные данные из нескольких баз данных государственных ведомств. Беспрепятственное получение ТЦК персональных данных призывников без их ведома вызвало слухи о рассылке повесток в электронном виде и блокировке банковских карт граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации. Разъяснения по этому вопросу дал адвокат Андрей Межирицкий в комментарии для ТСН.

Юрист отметил, что правила вручения повесток четко регулируются действующим законодательством. По закону повестка должна быть выписана в бумажном виде и вручена лично в руки военнообязанному, что подтверждается его подписью на документе.

"Для того, чтобы присылать повестки в электронном виде, нужны изменения в законодательстве о мобилизации и военной службе. В таком случае – это вполне возможно. Это может быть реализовано по аналогии с повесткой в суд", – пояснил Андрей Межирицкий.

Адвокат напомнил, что судебные повестки могут присылаться в электронном виде, потому что в законодательстве прописано, что электронное оповещение о необходимости явки в суд считается достаточным.

По словам Межирицкого, в адвокатской и судебной практике уже много прецедентов, когда отменяются штрафы за неявку в ТЦК по повестке.

"ТЦК не всегда правы. Надо доказать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом. Очень много решений, когда суды отменяли штрафы за неявку по повестке", – рассказал адвокат.

Будут ли блокировать банковские карты уклонистам

Андрей Межирицкий также прокомментировал слухи о том, что цифровизация воинского учета приведет к тому, что банковские счета военнообязанных, которые уклоняются от призыва будут блокировать на законодательном уровне.

"Теоретически такое возможно в том случае, если электронные повестки введут в законодательную плоскость", – заявил юрист.

Это означает, что в случае неявки по электронной повестке в ТЦК, военнообязанный будет нести административную ответственность так же, как если бы он получил ее из рук в руки от уполномоченного сотрудника. Действующее законодательство в случае такого административного нарушения предусматривает ответственность в виде наложения штрафа.

После решения суда сведения передаются в исполнительную службу, которая отслеживает поступление взысканий в бюджет. В случае неуплаты штрафа, нарушитель может быть ограничен в ряде прав, среди которых может быть арест имущества, блокировка счетов и другие санкции, как и в случае неуплаты других штрафов, налогов и алиментов.

Комментарий Министерства обороны

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что ведомство намерено озвучить свою позицию по нововведениям в системе воинского учета.

"Мы согласуем позицию и, думаю, выйдем ко всем с одной позицией", – ответила журналистам замминистра.

Комментариев о введении е-повесток в ведомстве не предоставили.

Напомним, юрист объяснил, где и при каких условиях могут вручить "боевую" повестку. По закону повестку военнообязанному могут вручить только представители ТЦК.

Ранее в ТЦК объяснили, какая польза от уклонистов на фронте. По мнению представителя военкомата, во время боевых действий поведение уклонистов меняется и они начинают понимать свою ответственность.