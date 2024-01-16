Нет чека — будет штраф: сколько придется платить за не установленный РРО в 2024 году

В Украине в прошлом году вернулись налоговые проверки и штрафы для малого бизнеса. В частности, штрафуют налоговики за не установленное РРО. Фокус спросил у эксперта, какими будут такие штрафы для бизнеса в 2024 году.

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Закон №8401 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения" вернул штрафы за торговлю без использования кассовых аппаратов от 1 октября. Документ вступил в силу 1 августа 2023 года.

В случае установления в течение календарного года факта непроведения расчетных операций через РРО с фискальным режимом работы к субъекту хозяйствования по решению соответствующих контролирующих органов применяют финансовые санкции в следующих размерах:

совершенное впервые — 100% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг);

за каждое последующее совершенное нарушение — 150% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг) (п. 1 ст. 17 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" от 06.07.1995 № 265/95-ВР, п. 61 подразд. 10 разд.)

"Поскольку продажа товара без применения РРО и/или программного РРО не является длящимся нарушением и невыдача кассового чека при каждой продаже товара является отдельным нарушением, то следующее неприменение РРО при продаже товаров (предоставлении услуг) является отдельным нарушением. То есть следующее неприменение РРО или невыдача чека при продаже товара будут считать повторным нарушением", - рассказал Фокусу партнер адвокатского объединения "ЭВРИКА" Андрей Шабельников.

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То есть, если ФЛП, например, продал без использования РРО товаров на 65 тысяч гривен, то после первого установления факта отсутствия РРО штраф составит 65 тысяч гривен. Но если при повторной проверке выяснится, что товаров без РРО продано, например, на 80 тыс грн., то сумма штрафа уже будет составлять 120 тысяч гривен.

Кого не будут штрафовать за отсутствующий регистратор расчетных операций

Санкции не будут внедрять и не будут штрафовать тех субъектов хозяйствования, которые находятся на временно оккупированных территориях, на территориях активных боевых действий и на территориях возможных боевых действий. Это освобождение будет действовать по дату завершения временной оккупации соответствующих территорий; а также по дату завершения боевых действий или прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.

Для определенной категории субъектов хозяйствования предусмотрены сниженные штрафные санкции по пункту 1 статьи 17 Закона о РРО. Речь идет о ФЛП второй и третьей группы — не плательщиках НДС.

Однако есть важное условие. По словам правоведа, эти предприниматели не должны быть продавцами подакцизных товаров, бытовых товаров на гарантии, лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

"Так, в период с 01.10.2023 по 31.07.2025, но не позднее чем до даты прекращения или отмены военного положения на территории Украины, к таким ФЛП применяют сниженные штрафы: 25% — за нарушение, совершенное впервые; 50% — за повторный проступок (п. 15 Заключительных положений Закона об РРО)", - пояснил Шабельников.

Налоговики с прошлого года уже штрафуют за не установленный РРО Фото: Из открытых источников

Как изменятся штрафы для малого бизнеса в 2024 году

Из-за роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума размер штрафов только увеличится, поскольку в итоге штраф зависит от стоимости проданных товаров, работ или услуг. А когда у граждан увеличатся доходы, это может увеличить и сумму оплаты за товары и услуги, а пропорционально будут расти штрафы за неустановку РРО. Напомним, минимальная зарплата с 1 января — уже 7 100 грн, а с 1 апреля — 8 000 гривен.

По мнению юриста, это должно побудить к постепенному росту операций через РРО в Украине.

"Возвращение штрафных санкций состоялось только с единственной целью — наполнение бюджета и стимулирование граждан соблюдать действующее налоговое законодательство. Кроме этого, размер штрафов достаточно большой, а потому лучше всего проводить операции через РРО, чтобы избежать нежелательных денежных потерь", — отметил Андрей Шабельников.

Напомним, законопроект №8401 вместе со штрафами возвращает и проверки бизнеса. Речь идет как о плановых, так и о внеплановых проверках. Однако, внеплановые будут возможны в отдельных случаях, например, когда сам плательщик обратится в налоговую с заявлением о проведении проверки, или же когда у налоговиков будут данные о нарушении налогового законодательства предпринимателем.

При этом налоговые проверки не коснутся как физических лиц — предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп, так и предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где идут бои. Для таких плательщиков сохраняется действие моратория на проверки до декабря 2024 года.