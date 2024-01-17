Турецкие банки боятся работать с Россией: как санкции лишают Москву денег, — СМИ

По информации журналистов, под запретом со стороны турецких банков оказалась торговля в национальных валютах. Так, финучреждения блокируют переводы из РФ в лирах и рублях.

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У турецких экспортеров возникли проблемы с денежными переводами из России, поскольку банки отказываются их подтверждать. Об этом сообщает турецкое издание Ekonomim.

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Как отмечается в материале, турецкие банки блокируют платежи из России с начала января 2024 года. Как рассказали журналистам источники, которые знают ситуацию, почти все платежи в рамках торговых сделок были остановлены. При этом под ударом оказалась торговля в национальных валютах: турецкие банки не хотят принимать из РФ ни лиры, ни рубли.

"Эти переводы либо отправлялись частными банками обратно напрямую, либо были отклонены на начальном этапе совершения операции. Причина: якобы оплата производится за санкционную продукцию", — сказано в публикации.

Платежная блокада стала практически тотальной, под нее попали все отрасли: банки блокируют платежи из России турецким химическим компаниям, заводам автодеталей, производителям одежды и обуви.

Журналисты считают, что проблемы с денежными переводами могут быть связаны с расширением западных санкций, а турецкие банки и посредники теперь боятся попасть под вторичные санкции. При этом финансовые структуры часто перестраховываются, отказываясь проводить платежи даже за товары компаний, которые находятся вне санкционных списков.

К тому россиянам теперь сложнее зарегистрировать компании в Турции и открывать счета в местных банках. А компании жалуются, банки конкретно не объясняют, почему блокируют платежи.

"Турция могла пойти на такие меры, чтобы добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Генассамблея которой состоится в феврале. Из всего списка мер, на которые должна согласиться Анкара, чтобы соответствовать нормам FATF, официально остается только регулирование криптовалют. Но под эту сферу могут подпадать и сопутствующие вопросы, связанные с борьбой с отмыванием денег, ограничением финансовых потоков преступных организаций", — пишут журналисты.

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Тем временем издание ТАСС 16 января сообщило, что проблемы с платежами возникли из-за новых регуляционных мер управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Якобы поэтому турецкие банки поставили на паузу все российские платежи и ждут дальнейших инструкций.

Напомним, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в недавнем интервью Фокусу заявил, что в течение двух лет с момента полномасштабного вторжения в Украину РФ удалось продать сырья и материалов на 650 миллиардов долларов.

Напомним также, что ранее стало известно, что США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ. Принятый США законопроект позволит использовать российские суверенные активы в интересах Украины.