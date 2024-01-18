Пока без помощи Запада: в ВР объяснили, сколько продержится Украина без денег партнеров

По словам главы парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, благодаря ограничениям на расходы Украина некоторое время точно сможет обходиться без помощи союзников.

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко в конце 2023 года заявила, что правительству, возможно, придется задержать зарплаты государственным служащим и учителям, а также выплаты пенсионерам, если Запад не окажет финансовую поддержку в 2024 году. Впрочем, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа считает, что Украина без проблем пройдет первый квартал года даже без денег партнеров благодаря режиму экономии. Об этом сообщается на сайте парламента.

Без денег Запада: как Украина справится без внешнего финансирования

По ее словам, экономить средства государство начало еще с января.

"Также некоторые поступления государственного бюджета, запланированные на 2024 год, будут приближены и в первом квартале, например, будет уплачена часть чистой прибыли, которую НБУ перечисляет в госбюджет", — рассказала она.

Она объяснила, что Министерство финансов будет активно размещать военные облигации для привлечения частного капитала. Таким образом будут профинансированы социальные и гуманитарные расходы.

"То есть мы тщательно продумали "план Б" на первый квартал, подготовились, и все работает. Обязательства перед гражданами правительство выполняет, все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам будут выплачены", — подчеркнула Пидласа.

Также Роксолана Пидласа добавила, что украинские власти на всех уровнях активно работают над тем, чтобы второй квартал начинать уже с помощью международных партнеров.

"Если уже в феврале примут помощь США, то в начале марта мы получим первый транш. Кроме того, нас ожидает пересмотр программы с МВФ и транш от Фонда также в начале марта, и я смотрю на ситуацию со сдержанным оптимизмом", — сказала глава парламентского Комитета по вопросам бюджета.

Пакет помощи от ЕС

По поводу транша в 50 миллиардов евро, которые Украине должен предоставить Европейский Союз то, по словам Пидласой, Еврокомиссия (ЕК) воспользуется запасным планом, если выделение финансовой помощи и дальше будут блокировать некоторые страны. 10 января издание Euractiv сообщало, что финансирование будет предоставлено в марте.

"Это может быть не централизованный общеевропейский фонд, из которого предоставляются средства Украине, а так называемый фонд крупнейших столиц, ведь главными донорами ЕС являются богатые такие страны, как Германия, Франция. Они могут напрямую помогать Украине, оказывая бюджетную поддержку. Этот вариант наше правительство тоже прорабатывает", — добавила Роксолана Пидласа.

Напомним, в последние месяцы 2023 года международная поддержка Украины заметно сократилась. Как подсчитал Институт мировой экономики в Киле, с августа по октябрь партнеры обязались передать Украине 2,11 миллиарда евро. Это почти в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.