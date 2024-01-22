IT-разработчики впервые с начала войны начали зарабатывать меньше: сколько им платят

В аутстаффинговых компаниях до сих пор сохраняется самый высокий уровень зарплат, а в аутсорсинговых — самый низкий.

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В Украине медианные зарплаты специалистов, занятых в IT-сфере, снизились впервые с начала полномасштабной войны с Россией. Так, теперь они находятся на уровне 3,3 тысячи долларов против 3 435 долларов полгода назад. Об этом сказано в исследовании DOU.

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Согласно исследованию, снижение медианной зарплат коснулось специалистов всех уровней, кроме уровня Lead+. Наибольшее падение зафиксировано в зарплатах специалистов уровня:

Senior — на 162 доллара, 4 738 долларов;

Middle — на 100 долларов, до 2,5 тысячи долларов;

Начинающие специалисты — 950 долларов (шесть месяцев назад им платили одну тысячу долларов)

Интерны — им сейчас платят 350 долларов, а не 450 долларов, как раньше.

Отмечается, что на прежнем уровне остались зарплаты у опытных разработчиков (Tech Lead и Architect), а вот Team Lead тоже начали зарабатывать меньше, хоть и не намного (на 25 долларов против лета 2023 года).

Самыми высокооплачиваемыми в IT-сфере остаются Back-end и Mobile. Уменьшение зарплат здесь пока ощущается меньше, чем среди Front-end и Full Stack специалистов.

Как изменились зарплаты в украинском IT Фото: Скриншот

По данным издания, в аутстаффинговые компании по-прежнему имеют самые высокие зарплаты, в аутсорсинговых — самые низкие. В частности, медианные зарплаты разработчиков в аутстаффинговых компаниях — 4,1 тысячи долларов, рост за шесть месяцев составил одну тысячу долларов.

Что касается украинских городов, то здесь IT-разработчикам платят:

в Киеве — 3 619 долларов (зарплата снизилась на 131 доллар);

во Львове — 3,5 тысячи долларов (на 225 долларов);

в Харькове — 3 тысячи долларов (остались на прежнем уровне);

в Черновцах — 3,3 тысячи долларов (остались на прежнем уровне);

в Луцке — 2,9 тысячи долларов (зарплаты выросли на 25 долларов);

в Полтаве — зарплаты тоже увеличились на 25 долларов и составляют 2 675 долларов.

Сколько получают айтишники в Украине Фото: Скриншот

Напомним, 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы в Украине увеличился на 400 гривен и теперь составляет 7,1 тысячи гривен. Ранее Фокус писал, как должны выплачивать зарплату при работе с ненормированным графиком.