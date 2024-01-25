Украина в этом году начнет строительство четырех новых ядерных реакторов, — Галущенко

По словам министра энергетики, два блока будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина планирует импортировать из Болгарии, тогда как еще два будут использовать западные технологии компании Westinghouse.

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В этом году Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов на Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

По словам министра энергетики, два блока, в которые войдут реакторы и соответствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина планирует импортировать из Болгарии, тогда как еще два будут использовать западные технологии компании Westinghouse.

Кроме того, Галущенко добавил, что все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины.

"Нам нужны корпуса. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки", — подчеркнул министр.

В издании уточняют, что сейчас три АЭС на подконтрольной Украине территории обеспечивают более 55% потребностей страны в электроэнергии, однако власти намерены расширить этот сектор, чтобы компенсировать временную потерю крупнейшей атомной станции в Европе — Запорожской АЭС.

"Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2,5 года, и мы бы имели в работе третий реактор", — говорит Галущенко.

Ранее Фокус писал, что возможные ракетные удары по объектам энергосистемы Украины в условиях холодов могут вызвать сложности. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил о нескольких периодах похолоданий в январе, феврале и марте.

Напомним, впервые за время полномасштабной войны наблюдатели МАГАТЭ не попали в реакторные залы трех энергоблоков ЗАЭС. Эксперты по вопросам ядерной безопасности бьют тревогу: мир может не узнать о новых проблемах и рисках.