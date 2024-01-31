Украине впервые вернули 32 млн гривен, которые конфисковали у подсанкционных лиц

Председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль отметил, что речь идет о собственных средствах таких коллаборационистов, как Дмитрий Ворон и Владимир Сальдо, и финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

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В украинский государственный бюджет поступили 32 миллиона гривен, которые конфисковали у подсанкционных лиц. Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль в Telegram.

"Сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет", — отмечает Коваль.

По его словам, речь идет о собственных средствах таких коллаборационистов, как Дмитрий Ворон и Владимир Сальдо и финансах с предприятия российского олигарха Олега Дерипаски.

Председатель Фонда государственного имущества Украины отметил, что возврат средств стал возможным благодаря совместной работе Правительства, Минюста, ФГИУ, правоохранительных органов и судебного звена.

"Фонд, получив решение суда, принимает меры для максимально эффективного управления и распоряжения взысканными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов", — заверил он.

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна понести полную ответственность за нападение на Украину и совершенные преступления. Политик отметил, что стоит искать активы РФ в мире и призвал заморозить их, поскольку оккупанты должны заплатить полную цену за агрессию.

16 января Владимир Зеленский выразил благодарность западным союзникам за принятые санкционные меры. В то же время президент отметил наличие некоторых проблем в стратегии санкционной политики Запада в отношении России.