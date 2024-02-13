Налог на сверхприбыль: в НБУ объяснили, как изменились доходы финучреждений

По данным Национального банка Украины, показатели чистой прибыли банков существенно сократились по сравнению с показателем за первые 11 месяцев 2023 года.

Related video

Чистая прибыль украинских банков после налогообложения по итогам 2023 года составила 86,5 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Важно

Считают деньги: сколько в 2023 году заработали украинские банки и кто оказался самым прибыльным

Уровень прибыли в четыре раза выше показателя 2022 года (21,9 миллиарда гривен) и на 12% выше результатов 2021-го — 77,4 миллиарда гривен.

При этом в пресс-службе Нацбанка говорят, что в декабре 2023 года после того, как произошли изменения в законодательстве, банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам года в целом по повышенной ставке в 50%.

То есть только в декабре банками было уплачено 47,3 миллиарда гривен в рамках налога на прибыль, а в целом за год — 73,5 миллиарда гривен. Получается, что показатели чистой прибыли существенно сократилась по сравнению с показателем за первые 11 месяцев года, когда прибыль составила 130,5 миллиарда гривен.

"Главным фактором значительной разницы доходности, по сравнению с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций, которые за год снизились в семь раз", — отметили в пресс-службе НБУ.

Новый налог на сверхприбыль банков

21 ноября украинский парламент принял законопроект №9656-д, в котором было предложено обложить дополнительным налогом сверхприбыль банков. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, ставка налога повысилась с 18 до 50%. Как отметил он, новая ставка будет применяться для налогообложения прибыли банков за 2023 год. А в 2024 базовая ставка налога на прибыль для банков будет на уровне 25%.

"По данным Министерства финансов, изменения только за 2023 год принесут бюджету 24-25 миллиардов гривен. Дальше это будет 6-7 миллиардов", — объяснил Ярослав Железняк.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что благодаря изменениям будет обеспечена социальная справедливость относительно налогообложения сверхприбылей банков во время войны.

"Кроме того, временное увеличение налоговой нагрузки на банки позволит увеличить доходы государственного бюджета Украины и, соответственно, будет способствовать обеспечению оборонных потребностей государства", — было сказано в документе.

Важно

Валютных ограничений станет еще меньше: какие планы у Нацбанка на 2024 год

Тем временем напомним, что в Национальном банке хотят ограничить карточные переводы между физлицами. Но планируется, что ограничения затронут не всех граждан Украины. Также Фокус объяснял, какие изменения внесут в Бюро кредитных историй и для чего нужны нововведения.