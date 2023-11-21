Для украинских банков вводят новый налог на сверхприбыль: что изменится

По требованию Международного валютного фонда, Минфина и Национального банка Украины ставка налога на сверхприбыль банков будет изменена уже в 2023 году.

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Законопроект №9656-д, в котором предлагается обложить дополнительным налогом сверхприбыль украинских банков, был поддержан Верховной Радой 21 ноября во втором чтении и в целом. Законопроект поддержали 229 народных депутатов, сообщил в своем Telegram-канале парламентарий Ярослав Железняк.

По информации нардепа, ставку налога для банков повысят с 18% до 50%, поскольку на этом настояли Международный валютный фонд (МВФ), Минфин и Национальный банк Украины (НБУ).

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Такая ставка будет применяться для налогообложения прибыли банков за 2023 год. Уже с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

"По данным Министерства финансов, изменения только за 2023 год принесут бюджету 24-25 миллиардов гривен. Дальше это будет 6-7 миллиардов", — сказано в сообщении Железняка.

Налогообложение банков по-новому: предыстория

Законопроект №9656-д, где появилось предложение увеличить налог на прибыль для украинских банков с 18 до 36% в 2024 и 2025 годах, Верховная Рада приняла в первом чтении 19 октября 2023 года. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что благодаря изменениям будет легче добиться социальной справедливости.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить достижение социальной справедливости относительно налогообложения сверхприбылей банков в условиях военного положения. Кроме того, временное увеличение налоговой нагрузки на банки позволит увеличить доходы государственного бюджета Украины и, соответственно, будет способствовать обеспечению оборонных потребностей государства", — говорится в документе.

В последствии в документ были внесены правки. В частности, было решено, что налогообложение будет применяться не только с 2024 года, но и за 2023 год.

Отметим, как свидетельствуют данные Национального банка, в период с января по сентябрь 2023 года украинские банки получили 109,855 миллиардов гривен прибыли после налогообложения.

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На вершине рейтинга оказался государственный "ПриватБанк", доходы которого составили 43,373 миллиарда гривен. На втором месте еще один госбанк — "Ощадбанк", прибыль которого составила 14,176 миллиарда.

За лидерами расположились банки с иностранным капиталом:

Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривен;

Укрсиббанк — 5,681 миллиарда гривен;

частный банк ПУМБ — 5,664 миллиарда гривен.

Напомним, на днях в Нацбанке сообщили, какое количество отделений банков будут принимать посетителей и оказывать финуслуги зимой при длительных блэкаутах. Также Фокус рассказывал, что в Украине даже во время войны происходит финансовый мониторинг. Но у банков есть право заблокировать средства клиентов и для этого существует пять основных причин.