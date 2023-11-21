Для українських банків вводять новий податок на надприбуток: що зміниться

На вимогу Міжнародного валютного фонду, Мінфіну та Національного банку України ставку податку на надприбуток банків буде змінено вже 2023 року.

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Законопроєкт №9656-д, у якому запропоновано оподаткувати додатковим податком надприбутки українських банків, Верховна Рада підтримала 21 листопада у другому читанні та в цілому. Законопроєкт підтримали 229 народних депутатів, повідомив у своєму Telegram-каналі парламентарій Ярослав Железняк.

За інформацією нардепа, ставку податку для банків підвищать із 18% до 50%, оскільки на цьому наполягли Міжнародний валютний фонд (МВФ), Мінфін і Національний банк України (НБУ).

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Така ставка застосовуватиметься для оподаткування прибутку банків за 2023 рік. Уже з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

"За даними Міністерства фінансів, зміни тільки за 2023 рік принесуть бюджету 24-25 мільярдів гривень. Далі це буде 6-7 мільярдів", — ідеться в повідомленні Железняка.

Оподаткування банків по-новому: передісторія

Законопроєкт №9656-д, де з'явилася пропозиція збільшити податок на прибуток для українських банків із 18 до 36% у 2024 і 2025 роках, Верховна Рада ухвалила в першому читанні 19 жовтня 2023 року. У пояснювальній записці до проєкту закону зазначалося, що завдяки змінам буде легше домогтися соціальної справедливості.

"Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити досягнення соціальної справедливості щодо оподаткування надприбутків банків в умовах воєнного стану. Крім того, тимчасове збільшення податкового навантаження на банки дасть змогу збільшити доходи державного бюджету України та, відповідно, сприятиме забезпеченню оборонних потреб держави", — йдеться в документі.

Надалі в документ було внесено правки. Зокрема, було вирішено, що оподаткування буде застосовуватися не тільки з 2024 року, а й за 2023 рік.

Зазначимо, як свідчать дані Національного банку, у період із січня по вересень 2023 року українські банки отримали 109,855 мільярдів гривень прибутку після оподаткування.

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На вершині рейтингу опинився державний "ПриватБанк", доходи якого становили 43,373 мільярда гривень. На другому місці ще один держбанк — "Ощадбанк", прибуток якого становив 14,176 мільярда.

За лідерами розташувалися банки з іноземним капіталом:

Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривень;

Укрсиббанк — 5,681 мільярда гривень;

приватний банк ПУМБ — 5,664 мільярда гривень.

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