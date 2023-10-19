Ваш рахунок заблоковано: коли банки можуть залишити українців без грошей
Фінансовий моніторинг в Україні триває навіть під час війни. Однак банки можуть заблокувати кошти клієнта не тільки тому, що засумнівається в легальності отримання грошей.
Через війну в Україні дещо послабили правила фінансового моніторингу, але банки все одно мають право блокувати рахунки та перекази клієнтів. Як розповіла співзасновниця izibank Анна Тігіпко, є п'ять причин для того, щоб фінансові установи в Україні заблокували рахунки своїх клієнтів.
Підозра в шахрайстві
Якщо на картці відбуваються нетипові або сумнівні операції, банк почне пильніше стежити за таким рахунком і, можливо, заблокує його. Так станеться, якщо:
- різко зростає обсяг вхідних або вихідних переказів;
- швидко проводяться розрахунки в різних географічних точках;
- раптово здійснюються онлайн-покупки, якщо до цього тільки знімали готівку з картки.
Якщо неправильно ввести PIN-код
Банк точно заблокує картку, якщо було тричі поспіль введено неправильний PIN-код.
За рішенням суду або через відкрите виконавче провадження
Гроші на картці будуть заблоковані, якщо з боку банку є судові претензії. Рахунок заморозять після прохання фінустанови, якщо клієнт:
- не сплатив штрафи,
- заборгував велику суму за комунальні послуги;
- тривалий час не платив податків.
При цьому суд, як правило, заарештовує тільки суму, необхідну для сплати заборгованості.
Після моніторингу грошових коштів
Якщо буде зафіксовано великі перекази, які клієнт потім переведе в готівку, банк може порахувати, що власник картки відмиває нелегальні доходи. Щоб розблокувати рахунок, доведеться надати документи, що пояснюють операції та підтверджують їхню законність.
У картки закінчився термін дії
Перед блокуванням клієнту надішлють попередження про те, що термін дії картки скоро закінчиться. Якщо клієнт ніяк не відреагує на смс, тобто не звернеться до банку з проханням перевипустити картку, тоді вона просто перестане працювати.
Що робити, якщо банк помилково заблокував гроші
У травні 2023 року в Україні знову запрацювала практика, за якої банки блокують кошти клієнтів, отримавши відповідний запит від виконавчої служби. Але бувають випадки, що клієнтам блокують кошти навіть коли борги вже погашені, а виконавче провадження закрито.Важливо
Щоб розв'язати проблему, як пояснила Фокусу юрист юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Єлизавета Алефіренко, потрібно дотримуватися таких правил:
- звернутися до банку з проханням пояснити причини блокування рахунка та необхідні дії щодо розблокування;
- за відсутності документа, що підтверджує сплату виконавчого провадження, звернутися до виконавця і запросити копію документа з відміткою про сплату;
- підтвердити банку сплату виконавчого провадження, надавши відповідний документ і попросити якомога швидше розблокувати рахунок.
Раніше Фокус розповідав, чи доводиться українцям платити борги за померлих близьких родичів. Також нагадаємо, що в Україні розширили підстави для розкриття банками банківської таємниці.