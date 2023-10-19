Ваш счет заблокирован: когда банки могут оставить украинцев без денег

Финансовый мониторинг в Украине продолжается даже во время войны. Однако банки могут заблокировать средства клиента не только потому, что засомневается в легальности получения денег.

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Из-за войны в Украине несколько ослабили правила финансового мониторинга, но банки все равно имеют право блокировать счета и переводы клиентов. Как рассказала соучредительница izibank Анна Тигипко, есть пять причин для того, чтобы финансовые учреждения в Украине заблокировали счета своих клиентов.

Подозрение в мошенничестве

Если на карте происходят нетипичные или сомнительные операции, банк начнет пристальнее следить за таким счетом и, возможно, заблокирует его. Так случится, если:

резко возрастает объем входящих или исходящих переводов;

быстро проводятся расчеты в разных географических точках;

внезапно производятся онлайн-покупки, если до этого только снимались наличные с карты.

Если неправильно ввести PIN-код

Банк точно заблокирует карту, если был три раза подряд введен неправильный PIN-код.

По решению суда или из-за открытого исполнительного производства

Деньги на карточке будут заблокированы, если со стороны банка есть судебные претензии. Счет заморозят после просьбы финучреждения, если клиент:

не оплатил штрафы,

задолжал большую сумму за коммунальные услуги;

долгое время не платил налоги.

При этом суд, как правило, арестовывает только сумму необходимую для уплаты задолженности.

После мониторинга денежных средств

Если будут зафиксированы крупные переводы, которые клиент потом обналичит, банк может посчитать, что владелец карты отмывает нелегальные доходы. Чтобы разблокировать счет, придется предоставить документы, объясняющие операции и подтверждающие их законность.

У карточки закончился срок действия

Перед блокировкой клиенту пришлют предупреждение о том, что срок действия карточки скоро закончится. Если клиент никак не отреагирует на смс, то есть не обратится в банк с просьбой перевыпустить карту, тогда она просто перестанет работать.

Что делать, если банк ошибочно заблокировал деньги

В мае 2023 года в Украине снова заработала практика, при которой банки блокируют средства клиентов, получив соответсвующий запрос от исполнительной службы. Но бывают случаи, что клиентам блокируют средства даже когда долги уже погашены, а исполнительное производство закрыто.

Важно

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Чтобы решить проблему, как объяснила Фокусу юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Елизавета Алефиренко", нужно придерживаться следующих правил:

обратиться в банк с просьбой объяснить причины блокировки счета и необходимые действия по разблокированию;

при отсутствии документа, подтверждающего уплату исполнительного производства, обратиться к исполнителю и запросить копию документа с отметкой об уплате;

подтвердить банку уплату исполнительного производства, предоставив соответствующий документ и попросить как можно скорее разблокировать счет.

Ранее Фокус рассказывал, приходится ли украинцам платить долги за умерших близких родственников. Также напомним, что в Украине расширили основания для раскрытия банками банковской тайны.