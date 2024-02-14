Яйца и мясо подешевели, а овощи продолжают дорожать: что происходит с ценами в Украине
По данным Государственной службы статистики, с началом 2024 года в Украине прибавляют в цене овощи. Но гражданам не приходится переплачивать за все основные продукты, поскольку некоторые позиции дешевеют.
Украинцы часто жалуются на то, что продукты питания в магазинах постоянно дорожают. Вопрос стоимости стал особенно острым с началом полноматштабного вторжения ВС РФ, поскольку многие граждане потеряли основную работу или начали зарабатывать намного меньше, нежели до войны. Поэтому некоторые граждане стараются экономить средства, которых и так не очень много. Тем временем Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за январь 2024 года.Важно
Так, в первый месяц года средние цены на крупы гречневые упали на 5,2% до 28,9 гривен за килограмм. Также подешевели:
- яйца — на 9,2% до 51 гривен за десяток;
- свинина — на 4,6% до 184,7 гривен за килограмм.
Но есть и продукты, которые подорожали. В основном прибавили в цене овощи. Например:
- картофель — на 41,8% до 21,5 гривен за килограмм;
- свекла подорожала — на 40,7% до 16,1 гривен за килограмм;
- капуста — на 27,9% до 14,3 гривен за килограмм;
- морковь — на 26,2% до 14,4 гривен за килограмм;
- лук — на 11,7% до 16,9 гривен за килограмм.
При этом отмечается, что рост потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлился до 4,7%.
Сколько на самом деле украинцы тратят на продукты
Аналитики компании Picodi изучили динамику стоимости продуктовых корзин в 67 странах мира, в том числе и в Украине. Для своего исследования аналитики Picodi составили условную продуктовую корзину, в которую вошли хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо (курица и говядина), овощи (картофель, лук, помидоры) и фрукты (яблоки, бананы, апельсины).
Для Украины подсчет стоимости корзины выглядит так:
- молоко (10 литров) — 379 грн;
- хлеб (10 буханок) — 241 грн;
- рис (1,5 кг) — 88 грн;
- яйца (20 шт.) — 120 грн;
- сыр (1 кг) — 300 грн;
- мясо (6 кг) — 1139 грн;
- фрукты (6 кг) — 291 грн;
- овощи (8 кг) — 260 грн.
Итак, общая стоимость условной корзины Picodi в январе 2024-го была на уровне 2 818 гривен (70,5 евро в эквиваленте). По данным аналитиков, стоимость корзины годом ранее была дешевле на 22%. Как свидетельствуют подсчеты, минимальная зарплата в Украине "чистыми" на начало 2024 года составляла 5 715,50 гривен. С учетом этого, минимальные продуктовые расходы составили 49,3% от минималки после того, как были уплачены налоги.
При этом в 2023 году это соотношение составляло 42,8%. То есть рост цен в Украине опередил рост минимальной зарплаты.Важно
Ранее Фокус рассказывал, что какие продукты в Украине будут постоянно дорожать в течение 2024 года. Также в Минагрополитики недавно объяснили, что будет происходить с ценами на сахар и грозит ли украинцам дефицит сладкого продукта.