Польскому фермеру, который обратился к Путину, предъявили обвинение: что ему грозит

В польской прокуратуре считают, что в действия протестующего содержались элементы пропаганды тоталитарной идеологии, а также поддержка российской агрессии против Украины.

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Польскому фермеру, который вышел на протест с флагом СССР и призвал президента Российской Федерации Владимира Путина "навести порядок", предъявили официальные обвинения. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры города Гливице.

По информации прокуратуры, протестующему Петру Г. предъявили обвинение по статье 117 § 3 Уголовно-процессуального кодекса и статье 256 § 1а и § 2 Уголовно-процессуального кодекса в сочетании со статьей 11 § 2 Уголовно-процессуального кодекса Польши.

Как отмечают в ведомстве, прокурор посчитал, что в действиях мужчины содержались призывы к агрессивной войне и восхваление войны, которую Россия ведет против Украины, а также элементы пропаганды тоталитарной идеологии.

Прокурор применил меры пресечения в отношении подозреваемого в виде полицейского надзора и поручительства.

Сообщается, что фермеру грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый отказался от комментариев.

Польский фермер обратился к Путину: что известно

Напомним, 20 февраля польские СМИ сообщили, что более 100 тракторов заблокировали дорогу у границы. На одной из машин заметили флаг СССР, а также плакат с обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

"Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями", — гласила надпись на плакате.

В тот же день министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил, что полиция задержала фермера, который появился на митинге с флагом СССР и призывал Путина "навести порядок".

В МИД Польши 21 февраля заявление по поводу фермера с флагом СССР, отметив, что подобные действия "выставляют в дурном свете" Варшаву, которая первой оказала помощь Украине, и поляков, принявших украинских беженцев. В ведомстве также заявили, что инцидент дискредитирует самих организаторов протестов.

"Мы считаем, что это попытка экстремистских и безответственных групп, возможно, под влиянием российских агентов, захватить сельскохозяйственное протестное движение", — заявили в МИД.