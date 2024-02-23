Польському фермеру, який звернувся до Путіна, висунули обвинувачення: що йому загрожує

У польській прокуратурі вважають, що в діях протестувальника містилися елементи пропаганди тоталітарної ідеології, а також підтримка російської агресії проти України.

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Польському фермеру, який вийшов на протест із прапором СРСР і закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна "навести порядок", висунули офіційні обвинувачення. Про це 23 лютого повідомила пресслужба прокуратури міста Глівіце.

За інформацією прокуратури, протестувальникові Петру Г. висунули обвинувачення за статтею 117 § 3 Кримінально-процесуального кодексу та статтею 256 § 1а і § 2 Кримінально-процесуального кодексу в поєднанні зі статтею 11 § 2 Кримінально-процесуального кодексу Польщі.

Як зазначають у відомстві, прокурор вважав, що в діях чоловіка містилися заклики до агресивної війни та вихваляння війни, яку Росія веде проти України, а також елементи пропаганди тоталітарної ідеології.

Прокурор застосував поліцейський нагляд і поруки як запобіжні заходи щодо підозрюваного.

Повідомляється, що фермеру загрожують до 5 років позбавлення волі. Підозрюваний відмовився від коментарів.

Польський фермер звернувся до Путіна: що відомо

Нагадаємо, 20 лютого польські ЗМІ повідомили, що понад 100 тракторів заблокували дорогу біля кордону. На одній із машин помітили прапор СРСР, а також плакат зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна.

"Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями", — свідчив напис на плакаті.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив, що поліція затримала фермера, який з'явився на мітингу з прапором СРСР і закликав Путіна "навести порядок".

В МЗС Польщі 21 лютого заяву щодо фермера з прапором СРСР, зазначивши, що подібні дії "виставляють у поганому світлі" Варшаву, яка першою надала допомогу Україні, та поляків, які прийняли українських біженців. У відомстві також заявили, що інцидент дискредитує самих організаторів протестів.

"Ми вважаємо, що це спроба екстремістських і безвідповідальних груп, можливо, під впливом російських агентів, захопити сільськогосподарський протестний рух", — заявили в МЗС.