Польські фермери закликали Путіна розібратися з Україною та Брюсселем (фото)

За словами журналістів, фермери вимагають зупинити приплив сільгосппродукції з України до Євросоюзу, оскільки вона нібито не відповідає стандартам блоку.

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Понад 100 тракторів фермерів заблокували дорогу біля з'їзду з автостради А1 у польських Гожичках біля кордону з Чехією. На одній із машин помітили прапор СРСР, а також послання президенту РФ Володимиру Путіну. Про це пише Wyborcza.pl.

Повідомляється, що фермери вимагають зупинити приплив сільгосппродукції з України до Євросоюзу, оскільки вона нібито не відповідає стандартам блоку.

"Українські продукти перебувають поза всяким контролем і стандартами, вони дешевші та замінюють нашу продукцію", — сказав Крістіан Кретек, власник сімейної ферми в Кшановицях.

Журналісти зазначили, що на банерах, які привезли із собою протестувальники, було багато написів. Однак на одному з них помітили послання главі Кремля: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями". Також на трактор причепили прапор СРСР.

Плакат із закликом до Путіна на кордоні з Україною Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Як розповіли організатори протесту, учасники індивідуально підбирають банери для заходу. Фермери розповіли журналістам, що не мають нічого проти України, яка бореться за своє існування з Росією.

"Ми тримаємо за них (українців, — ред.) кулачки у війні, тому що знаємо, якщо вони програють, то в нас на кордоні опиниться Росія", — сказав один із учасників протесту.

Він також заявив, що фермери "не блокують" гуманітарну або військову допомогу. Видання повідомило, що, згідно з неофіційними даними, учасник із плакатом із закликом Путіну та прапором СРСР отримає повідомлення у зв'язку з "пропагандою тоталітарного державного ладу".

Раніше повідомлялося, що польські фермери атакували вагон із українським зерном. За інформацією журналістів, на місце інциденту прибула поліція, після чого польські фермери розблокували залізничні колії.