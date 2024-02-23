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Думки

Від любовi до ненависті: чому Польща підіграє Росії, ведучи торговельну війну з Україною

Продовжуючи блокаду кордону, польські фермери зменшують шанси України на перемогу і збільшують шанси Росії напасти на їхню країну. Але страх перед Москвою поступився передвиборним розкладам, сумно констатує журналіст Орест Сохар.

Орест Сохар
Орест Сохар
Журналiст
eye 130
блокада, кордон, фермери, польща
Фото: Agencja Wyborcza.pl | Блокада кордону фермерами посилюється з кожним днем
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Польща боїться стати наступною жертвою Кремля, та водночас Варшава аж зі штанів вискакує, аби зменшити шанси Києва на перемогу: блокує кордони і влаштовує торговельну війну. Все тому, що електоральні інтереси політиків — понад національну безпеку: боротьба за виборця долає інстинкти виживання.

Всі оті "народні гуляння" перевізників, а тепер і фермерів організовує польська праворадикальна партія "Конфедерація", її непрямо підтримує права президентська "ПіС" Анджея Дуди. Вони розхитали антиукраїнські настрої і тепер намагатимуться знову повернути політичний контроль над Польщею.

На торішніх парламентських виборах "ПіС" зайняв перше місце, але не зміг сформувати уряд, оскільки ідеологічний проросійський партнер "Конфедерація" набрав надто мало голосів. В результаті премʼєром став Дональд Туск, обʼєднавши лівих.

7 та 21 квітня у Польщі відбудуться місцеві вибори, і тому правий націоналістичний тандем воліє захопити владу на низовому рівні. Поміж іншого, вони збираються "постригти" голоси на хвилі українофобії. Більшість наших громадян, що мешкають чи проїжджають через Польщу, одностайні: емпатія враз змінилася на ненависть.

Вада ксенофобії давно засіла в ментальності польського суспільства. Влада не раз просила вибачення за геноцид проти євреїв в часи ІІ світової, але антисемітизм не вивітрився й досі. Наприклад, один з лідерів "Конфедерації" Гжегож Браун у сеймі вогнегасником залив ханукальну свічку: мовляв, у такий спосіб повернув стан рівноваги та нормальності. Така поведінка подобається виборцеві: поляки довгий час голосували за праворадикальну "Самооборону" Анджея Лєппера, який такими ж методами мобілізовував сільський електорат.

Найсумніше, що в цю гру почав грати й новий — лівий — премʼєр Туск: напередодні виборів йому незручно "ставати проти вітру", він пасивно підігрує усій цій кампанії.

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У протестного флешмобу, окрім політичної, є ще інша складова: торгова блокада України. Здавалося б, до чого тут РФ.

Раніше "протестанти" говорили про захист польського ринку, тепер раптом перевзулися: мовляв, українці витіснили їх з німецького та інших європейських ринків. Та є одне "але": за 2023/24 р. московити збільшили продаж зернових у 2,3 рази. На разі, вони продають у ЄС дещо менше України, але… російське збіжжя жоден польський "патріот" не блокує: Кремлеві потрібні повернути ринки Євроспільноти, і "корисні ідіоти" в цьому дуже допомагають.

Цікавий факт: тільки через Польщу в 2022/23 "перевалилося" 12 млн т зерна з РФ і лише 4.3 млн т з України. Це не означає, що це зерно купили в ЄС, але однаково — потоки вражають.

Найближчим часом, до поляків обіцяють приєднатися фермери Франції, Німеччини, Румунії, Словаччини, Чехії, Нідерландів, Іспанії, і т.д. Але у них дещо інші гасла: вони вже не кличуть Путіна навести порядок з "бандерівцями" та власним урядом, як це було в Польщі. Європейці виступають проти політики Брюсселя. Це наслідок активності європейських [ультра]правих.

Значну частину правих варто назвати не стільки проросійськими, скільки паразитами, які живляться євроскептицизмом. Вони дедалі завзятіше потрапляють до національних парламентів, а економічні проблеми ЄС дозволяють їм правно шукати цільову аудиторію для маніпуляцій. А в цьому випадку — фермерів, руками яких вони розігрівають як свій рейтинг, так і розхитують економічну політику Брюсселя. І в цьому їх інтереси збігаються з Москвою. Хоча лідери європейських правих — угорський премʼєр Віктор Орбан і словацький Роберт Фіцо — відверто ллють воду на млин путінських інтересів.

Головна мета усього цього протестного карнавалу — дистанціювання від Брюсселя, тобто — порушення єдності Європі.

Торговельна блокада України — то додатковий приємний бонус для [не]таємного однодумця і благодійника з Москви.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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