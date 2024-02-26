В Украине по-новому будут предоставлять субсидии: кому станет проще получить помощь

В Министерстве социальной политики решили несколько упростить процесс предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Измениния могут внедрить в течение 2024 года.

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В Министерстве социальной политики инициируют изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Изменения коснутся и тех граждан, у которых есть долги за коммунальные услуги. Соответствующий проект постановления Кабмина появился для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Назначения жилищных субсидий: что изменится

В документе предлагают не предоставлять субсидии, если у украинцев есть просроченная на три или больше месяцев задолженность по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг. Сумма долга должна превышать 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен). Сейчас субсидия не удается оформить тем потребителям, которые задолжали за все жилищно-коммунальных услуги, а их долг превышает 680 гривен.

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Также, как ожидается, появится норма, что при смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства уполномоченные органы смогут самостоятельно пересмотреть жилищную субсидию с месяца, следующего за месяцем, в котором человек умер, без обращения заявителя.

Также вносятся изменения в порядок в части уточнения нормы проведения перерасчета размера льгот в случае смерти члена семьи льготника независимо от представления льготником соответствующего заявления.

"Основным ожидаемым результатом реализации акта является усовершенствование предоставления жилищных субсидий и льгот путем проведения без обращений граждан перерасчета льгот и переназначение жилищной субсидии при смерти члена семьи льготника, члена домохозяйства, члена семьи лица из состава домохозяйства", — говорится в пояснительной записке к документу.

Мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг: детали

16 февраля 2024 года в парламенте зарегистрировали законопроект № 11015, в котором коммунальным предприятиям хотят запретить отключать коммунальные услуги даже при наличии задолженностей некоторым категориям граждан. Речь идет об:

лиц с инвалидностью;

неработающих граждан, получающих пенсию по возрасту;

малообеспеченных семей;

многодетных семей.

Мораторий на начисление, взыскание штрафов и прекращение предоставления коммунальных услуг этим категориям граждан предлагают установить до отмены военного положения в стране.

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