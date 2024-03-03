Трудоустройство украинцев в Германии провалилось. Так считают немецкие чиновники, ведь только четверть беженцев трудоустроены. Фокус исследовал, почему так произошло и как выживают наши сограждане в одной из самых развитых стран Евросоюза.

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О том, что трудоустройство украинских беженцев в Германии провалилось, пишет Bild. По данным министра труда и социальных вопросов Хубертуса Хайля, которого цитирует издание, в Германии работают только четверть беженцев из Украины, в то время как в других странах Европы эти показатели больше в два-три раза. Для сравнения: в Дании сейчас нашли работу 78% украинских беженцев, в Чехии работает 66%, в Польше — 65%, Швеции и Великобритании — по 56%, в Нидерландах — 50%.

Одной из главных причин такой ситуации немецкие эксперты считают немалую финансовую поддержку от государства. В Германии взрослые украинцы получают обычную ставку социальной помощи 563 евро, дети — 357-471 евро в зависимости от возраста. Кроме того, покрываются жилье и дополнительные расходы. В то же время во многих странах Европы помощь значительно меньше и колеблется в пределах 66-200 евро.

Планы изменились: не могут представить, что будут работать по 8 часов в день

Мария, которой в прошлом году исполнилось 50, сейчас живет в Гамбурге. В Украине она работала бухгалтером. Чтобы найти аналогичную работу в Германии, ей нужен немецкий минимум на уровне В2, но за два года женщина продвинулась только до уровня А2. Говорит, что в марте 2022-го, когда она только приехала в Гамбург, имела большие планы: выучить язык, параллельно работать хотя бы на частичной занятости, а сразу после окончания войны вернуться домой. Но после двух лет в Германии настроение кардинально изменилось.

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"Несмотря на все заявления властей, что беженцев чуть ли не заставят идти на работу, немцы относятся к нам очень лояльно, — говорит Мария, — И это, к сожалению, лично мне на пользу не пошло. Если два года назад я не представляла своей жизни без работы, то сейчас не могу представить, как я снова буду работать по восемь часов в день. Немецкий изучаю формально, почти каждый день ругаю себя, что уже должна была бы свободно разговаривать, но что-то менять не готова. Планов никаких не имею — просто плыву по течению. Пока выплаты есть, буду их получать. Если их отменят, тогда и буду решать, что дальше делать".

В Германии работают только четверть беженцев из Украины, в то время как в других странах Европы эти показатели больше в два-три раза

30-летняя Светлана живет в Германии чуть больше года. Говорит, что после начала полномасштабной войны не планировала уезжать из Украины, но в январе 2023-го ее уволили. И если к обстрелам и воздушным тревогам она как-то привыкла, то без работы стало совсем тяжело. Поэтому она наконец приняла приглашение родственницы и поехала в небольшой городок под Бременом.

После двух лет жизни в эмиграции планы многих украинцев изменились Фото: Фото Наталья Мичковская

"У меня здесь живет родная тетя уже более 25 лет, — говорит Светлана, — Она уверяла, что это классный курортный городок вблизи моря, но нужно сказать, что у нас оказалось разное понимание слова "курорт". Круглый год все серое, 10 месяцев в году идут дожди. По выходным город вообще вымирает, на улицах никого нет, только чайки "крякают". Это для туристов здесь все классно и красиво, но на самом деле все это очень депрессивно выглядит. Хотя немцам, как я поняла, нравится".

По словам собеседницы Фокуса, когда она год назад ехала в Германию, была полна решимости выучить немецкий. Светлана справедливо рассуждала, что язык ей не помешает в любом случае, независимо от того, решит она остаться в Германии или вернется обратно в Украину. Однако за довольно долгое время она не смогла продвинуться дальше уровня А2, и это при том, что нигде не работает, и изучение языка, фактически, ее единственное занятие.

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"Во-первых, оказалось, что способностей к языкам у меня нет, — говорит девушка, — Во-вторых, нет желания — я постоянно думаю о том, что хочу вернуться домой, а в Украине как-то обойдусь без немецкого. Часто езжу в Днепр и обратно, можно сказать, живу от поездки до поездки. В-третьих, на самом деле, мне материально выгоднее быть "вечным студентом". Ведь так я сижу на выплатах (государство оплачивает аренду жилья, потребление газа, языковые курсы, медицинскую страховку плюс 560 евро выплат в месяц), меня не заставляют искать работу, и в то же время я имею возможность ездить в Украину каждые один-два месяца".

Предоставленное бесплатное жилье является весомым фактором оставаться без работы

По словам Светланы, ей очень трудно оценить уровень удовлетворенности собственной жизнью. С одной стороны, она благодарна Германии и за приют, и за отношение, и за выплаты. С другой — говорит, что живет совсем не той жизнью, о которой мечтала, и Европа зря продолжает раздавать беженцам выплаты и бесплатные курсы.

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"Здесь нас разбаловали, большинство уже забыли, что такое работать, — говорит Светлана, — За всю Германию не скажу, но в нашем регионе работы особо нет, поэтому нас никто не заставляет трудоустраиваться. Можно пойти уборщицей или работать на производстве, но зачем? Чтобы получать выплаты, достаточно ходить на курсы немецкого, причем показывать результаты необязательно. Не сдал уровневый экзамен — снова бесплатно идешь на те же курсы и дальше сидишь на выплатах".

Дилемма беженок: работать или сидеть с детьми

Как видим, мнения собеседниц Фокуса полностью совпадают с данными, которые обнародовали в Bild: большие выплаты пошли на пользу далеко не всем. Еще одна причина низкого уровня трудоустройства в Германии, на которую указало издание, заключается в том, что около 72% украинских беженцев в Германии имеют высшее образование. Их считают сверхквалифицированными, но, чтобы работать в Германии по специальности, необходимо пройти долгий путь к признанию диплома, который может длиться годами. Здесь бы пригодилось знание языка, но бесплатные языковые курсы пока не очень хорошо решают проблему.

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Более того: эксперты не уверены, что украинцы на пособии массово пойдут на работу даже если Германия ужесточит правила, например, сократит выплаты и будет настаивать на всеобщем трудоустройстве мигрантов. Но дело не только в нежелании работать.

"Часть украинцев может вернуться домой в Украину — мы знаем об этом из общения с украинцами в Германии, — отметила в комментарии Фокусу Маргарита Нестеренко, руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL. — Речь идет прежде всего о женщинах с детьми, особенно младшего возраста. Женщины составляют 65% украинских беженцев войны. Большинство приехали с детьми сами, или с пожилыми родственниками, за которыми тоже нужен уход".

Эксперты не уверены, что украинцы на пособии массово пойдут на работу даже если Германия ужесточит правила, например, сократит выплаты и будет настаивать на всеобщем трудоустройстве мигрантов

По словам эксперта, таким женщинам сложно найти работу и одновременно присматривать за детьми, ведь для них чаще всего предлагают так называемую minjob — работу на неполный рабочий день и на неполную ставку. Этих доходов может не хватить на жизнь, если социальные выплаты не будут покрывать значительную часть расходов.

"И сейчас многие украинцы, которые готовы и хотят пойти на работу, не имеют такой возможности, потому что не с кем оставить детей, а немецкая система устроена так, что детей без присмотра оставлять нельзя", — отметила Маргарита Нестеренко.

В обратном направлении: если помощь сократят, вернутся в Польшу

Часть тех украинцев, кто имеет взрослых детей или не имеет детей, вероятно пойдут на работу и останутся в Германии. Особенно учитывая, что для самых трудолюбивых мигрантов Германия будет предоставлять упрощенные условия получения гражданства. Это может стать весомым аргументом для тех, кто мечтает остаться в стране навсегда.

Переезды уже давно не пугают украинцев: после сокращения выплат часть мигрантов может вернуться в Польшу Фото: Фото Наталья Мичковская

"Но уже сейчас мы видим тенденцию, что украинцы, которые занимали менеджерские должности дома и имеют квалификации, в Германии сталкиваются с трудностями с поиском работы по специальности. Главное требование для такой работы — знание немецкого, или как минимум английского. Если таких знаний нет, выбор небогат: или пойти работать физически, или вернуться в Украину, или остаться в Германии и содержать себя самостоятельно, если есть такие финансовые возможности", — говорит эксперт EWL.

Также, по мнению эксперта, после сокращения выплат часть украинцев может вернуться в Польшу. "Многие украинцы в 2022 году переехали из Польши в Германию, но в случае уменьшения финансовой помощи они вполне могут вернуться обратно. В нашем исследовании 27% респондентов отмечали, что, возможно, вернутся из Германии в Польшу, если не найдут в Германии удовлетворяющую их работу", — говорит Нестеренко.

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Впрочем, это вряд ли поможет, ведь проблема останется. Женщинам все так же будет трудно работать и одновременно присматривать за детьми независимо от страны пребывания. В Польше они также могут рассчитывать преимущественно на физическую работу на производствах или трудоустройство в сфере услуг.