В Украине готовят новые налоги для ФЛП: кому придется платить

По словам главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, благодаря комплексу мер доходы государственного бюджета увеличатся на 44 миллиарда гривен в 2024 году.

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Поскольку основную часть своих средств Украина тратит на оборону, украинский бюджет нуждается в дополнительных поступлениях. Поэтому в Кабмине уже готовят законопроект для введения налогового сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сказал в эфире телемарафона 4 марта глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Он объяснил, что Минфин работает над тем, чтобы увеличить доходы государственного бюджета на 44 миллиарда гривен.

"Речь идет об увеличении военного сбора, введение военного сбора для ФЛП, которые сегодня его не платят, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций — с недвижимым имуществом, ювелирными изделиями и других операций", — сказал он.

Политик добавил, что именно комплекс предложений, который сейчас разрабатывается, позволит пополнить государственный бюджет на 44 миллиарда гривен.

"И это Кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект", – объяснил Даниил Гетманцев.

Тем временем агентство "Интерфакс-Украина" 4 марта сообщало, что мобилизация дополнительных доходов госбюджета на 2024 год включает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями. Речь, в частности, идет о тех, кто осуществляет деятельность по розничной торговле горючим.

"Предложения включают минимальные повышения ставок (преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%)", — говорилось в публикации.

Также, по данным издания, предполагается, что дополнительный военный сбор введут для:

покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине,

продавцов недвижимости,

розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней,

операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, дефицит государственного бюджета Украины в 2024 году составляет 37 миллиардов долларов. В правительстве рассчитывают на финансовую поддержку партнеров, чтобы покрыть все расходы. Также ранее сообщалось, что в Украине за год войны стало на 16% миллионеров больше.