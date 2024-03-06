Блокада украино-польской границы имеет как эмоциональные, так и экономические последствия. Как протесты в Польше влияют на продуктовые цены в Украине и будет ли дешевле, разбирался Фокус.

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На фоне продолжения блокады границы на украинских прилавках уже подешевели подсолнечное масло и сахар. Это вызвано как блокадой, так и расширением производства сахарной свеклы и масла. Отечественные перерабатывающие заводы рассчитывали на экспорт, но теперь все остается в Украине, поэтому цены пошли вниз. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Конец польского импорта. Что будет с ценами на продукты в магазинах из-за блокады границы в Польше".

По мнению эксперта Всемирного Банка Оксаны Руженковой, до начала лета все шансы подешеветь еще на 10% имеют яйца, сахар, подсолнечное масло, с большой вероятностью — куриное мясо и продукты из него. А вот молочка не подешевеет. "Есть сложности с поголовьем — оно сокращается, — отметила эксперт в комментарии Фокусу, — Упаковка дорожает, электроэнергия и логистика не подешевели. Может просесть в ценах разве что самый ходовой сегмент молочки в полиэтиленовых пакетах и не более чем на 3%".

В ценах может просесть разве что самый ходовой сегмент молочки в полиэтиленовых пакетах Фото: УНИАН

В то же время директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание, что рост цен на молоко сейчас замедлился, а остановка этого роста нас ожидает в апреле. В марте продукты еще будут дорожать из-за определенного дефицита молоко-сырья, которое сейчас сложно завозить от поставщиков из Польши.

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Отказ от польского импорта: грозит ли украинцам дефицит сливочного масла

О том, что дешеветь молочная продукция не собирается, говорят и в Ассоциации производителей молока. Генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк рассказала недавно, что факторов значительного удешевления молочной продукции пока нет, поэтому цены на молочные продукты могут расти в 2024 году.

Факторов значительного удешевления молочной продукции пока нет, поэтому цены на молочные продукты могут расти в 2024 году

"Стоимость молочных продуктов на полках отечественных магазинов в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла на 7-10% (что в пределах инфляции), больше всего подорожало сливочное масло — на 40%. Одна из причин подорожания — существенный дефицит молока-сырья, в результате чего среднегодовая закупочная цена на молоко-сырье поднялась на 14% против 2022-го. Повышение цен на производственные ресурсы (горюче-смазочные материалы, удобрения, электроэнергию, ветпрепараты, семена, средства защиты растений, с/х технику и комплектующие и т.д.) значительно увеличило себестоимость молока-сырья. Учитывая ситуацию в отрасли, цены на молоко и молочные продукты могут расти и в течение 2024 года. Шаг роста составит до 10%", — сообщила Анна Лавренюк.

Учитывая ситуацию в отрасли, цены на молоко и молочные продукты могут расти и в дальнейшем Фото: УНИАН

Что касается других продуктов, то, по словам Пендзина, весной в Украине возобновится подорожание яиц из-за того, что вырастут цены на комбикорм для птиц. Впрочем, какого-то серьезного колебания цен эксперт не прогнозирует и говорит, что стоимость украинских продуктов почти не изменится, тогда как импортные могут подорожать. "Серьезных причин для роста цен на те товары, которыми мы полностью себя обеспечиваем, нет, — говорит эксперт. — С овощами проблем не будет. Мы посадили много лука, моркови, поэтому большого роста цен не ожидаем. Импорт, который создавал конкуренцию отечественному производителю, будет продаваться по тем же ценам, что и раньше".

Напомним, что эксперты объясняли, почему украинцам не грозит подорожание продуктов из-за блокады границы.

Ранее Фокус писал о возможных последствиях запрета импорта польской молочки.

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