Германия меняет правила для беженцев с автомобилями: за что будут штрафовать украинцев

По информации журналистов, в Германии истекает срок переходных положений, на основании которых украинским беженцам больше года разрешалось не менять украинские номера на немецкие.

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Для украинцев с автомобилями в Германии с 1 апреля 2024 года вводятся новые правила. Так, людям, которые более года находятся в этой стране в статусе соискателей защиты от войны, нужно будет до конца марта получить немецкие номера. Об этом пишет издание DW.

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Водителей с автомобилями на украинских номерах, если они не получат немецкую регистрацию, начнут штрафовать, поскольку с 31 марта истекает срок переходных положений, на основании которых украинские беженцы в Германии больше года ездили на украинских номерах.

"Это означает, что все украинские транспортные средства, которые более года находятся в Германии, должны быть поставлены на учет", – сказано в публикации.

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Отмечается, что езда на авто без немецкой регистрации более года — административное правонарушение, за которое в Германии штрафуют на 70 евро и присуждают один штрафной балл. Если набрать восемь таких баллов, тогда у водителя в Германии заберут водительское удостоверение.

Но, как пишут журналисты, сам процесс перерегистрации автомобиля в Германии для украинцев остается сложным из-за нескольких нерешенных вопросов. Так, например, некоторые граждане Украины приехали в Германию на чужой машине, а во время регистрации заявителю нужно доказать свое право распоряжаться автомобилем. Для этого водители предоставляют, к примеру, техпаспорт или другие документы.

Но многие водители не смогут доказать свое право распоряжаться автомобилем. Сейчас Федеральное министерство транспорта готовит разъяснения, как действовать в таких случаях.

Еще одним проблемным вопросом, по которому земельные транспортные ведомства ожидают разъяснений федерального правительства, является судьба украинских автомобилей, которые не смогут пройти немецкий техосмотр, который является предпосылкой регистрации автомобиля.

Кроме того, для регистрации авто нужно получить немецкую "автогражданку", а само получение подтверждается специальным кодом. Страховку нужно покупать, а ее цена зависит:

от марки автомобиля;

от возраста автомобиля;

от водительского стажа без аварий.

При этом непонятно, будут ли в Германии учитывать водительский стаж, полученный в Украине. Этот вопрос в индивидуальном порядке решают представители страховой компании.

На период действия переходных положений, до 31 марта, украинцы в Германии ездили на основании "зеленой карты", но она действует только год.

По данным Евростата, временная защита в странах Европейского Союза по состоянию на начало 2024-го была у более чем 4,31 млн граждан стран, которые не входят в ЕС, покинувших Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года. Наибольшее количество украинцев находятся в Германии (1 251 245 человек, 29% от общего количества в ЕС), Польше (954 795 человек, 22,1%) и Чехии (373 035 человек, 8,7%).

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Тем временем напомним, что в Польше планируют отменить льготы для украинцев. Так, разрабатывается закон, согласно которому, к примеру, украинцев будут лишать права на легальное пребывание за выезд со страны на один день.