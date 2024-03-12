Пенсионеры станут богаче: сколько будут платить украинцам после индексации выплат

Пенсии некоторых украинцев не могут быть ниже определенных размеров. Выплаты зависят от возраста, количества стажа и того, работает человек или нет.

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1 марта 2024 года в Украине стартовала индексация пенсий. В правительстве прогнозируют, что выплаты пенсионеров увеличатся на 8%, а размер средней пенсии будет составлять 5 717 гривен. Тем временем в профильном издании "На пенсии" сообщили, на сколько увеличатся выплаты.

Так, в рамках мартовской индексации пенсионные выплаты увеличились:

у украинцев в возрасте от 65 лет, которые не работают, но со стажем не менее 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть меньше 3 370 гривен (было 3 120 гривен);

у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, со стажем 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – тоже 3 370 гривен (было 3 120 гривен);

у граждан в возрасте от 70 до 80 лет, если есть 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3 240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у лиц в возрасте от 75 до 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – так же 3 240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у пенсионеров, которые еще не достигли 70-летнего возраста, накопили 35 лет (мужчины) и не менее 30 лет (женщины) стажа, а также лица с инвалидностью I группы – 2 980 гривен (было 2 760 гривен);

у остальных украинцев, которые не работают – 2 725 гривен (было 2520 гривен).

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"Общий размер этих пенсий со всеми надбавками не может быть ниже указанных размеров, в зависимости от возраста, стажа и того, работает человек или нет. Если человек увольняется, тогда размер пенсионных выплат пересмотрят", — сказано в публикации.

Пенсии с апреля

Как уже писал недавно Фокус, с 1 апреля пенсионные выплаты у некоторых украинцев снова повысятся. Так, например, у пенсионеров от 65 лет размер пенсии должен быть не менее 40% от минимальной зарплаты. В январе этот показатель уже вырос с 2 680 до 2 840 гривен, но в апреле минимальная зарплата снова повысится, поэтому размер пенсии увеличится до 3,2 тысячи гривен.

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Также в первый день апреля пенсии автоматически пересчитают 654 тысячам работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа.

Напомним, по словам министра социальной политики Украины Оксаы Жолнович, в марте не повысили выплаты гражданам, которые вышли на пенсию меньше, чем три года назад, и тех, чья расчетная пенсия ниже минимальной.