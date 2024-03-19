Отопление украинцам отключат в этом году раньше, — глава "Нафтогаза"

Каждый российский ракетный удар, как заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, может повлиять на соответствующее газоснабжение, особенно на юге и востоке страны, где ведутся активные боевые действия.

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Плюсовая температура в Украине способствует тому, что отопительный сезон в этом году может завершиться раньше — в конце марта. Об этом заявил Алексей Чернышов, глава НАК "Нафтогаз Украины", в интервью изданию Le Figaro, которое цитирует пресс-служба "Нафтогаза".

Он рассказал, что обычно отопительный сезон для украинских потребителей заканчивается 15 апреля. В этом году он может завершиться в конце марта.

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"Украина спокойно пережила зиму", — пояснил чиновник.

Чернышов добавил, что энергетики усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России. Состоялась соответствующая подготовка. По его словам, энергетическая система Украины очень надежна, но это не значит, что российские оккупанты не пытались атаковать инфраструктуру ежедневно.

Руководитель компании напомнил, что с первого дня вторжения российские захватчики атакуют наши электростанции, объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы. Каждый ракетный удар может повлиять на соответствующее газоснабжение, особенно на юге и востоке страны, где ведутся активные боевые действия. Масштабы разрушений он назвать отказался.

"Понимаете, детализация разрушений является конфиденциальной информацией", — добавил Алексей Чернышов.

Руководитель "Нафтогаза" отметил, что Украина всегда позиционировала себя как надежного партнера для Европы по поставкам ресурсов. Единственная причина пролонгации выполнения контракта с Газпромом заключалась в обеспечении энергетической безопасности стран Центральной Европы. Именно поэтому мы продолжили поставлять его в Словакию.

Напомним, 1 марта в "Нафтогазе" рассказали, каким был отопительный сезон для Украины. По словам председателя правления компании "Нафтогаз" Алексея Чернышева, осенне-зимний период 2023/2024 — особый для Украины.