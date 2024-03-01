Историческое событие: в "Нафтогазе" рассказали, каким был отопительный сезон для Украины

По словам главы правления компании "Нафтогаз" Алексея Чернышева, осенне-зимний период 2023/2024 является особенным для Украины.

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Отопительный сезон 2023/2024 Украина впервые в истории проходит с газом собственной добычи. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Первый день весны. Это значит, что мы с вами прошли зиму полностью на украинском газе! Историческое событие. 10 лет назад в это никто не поверил бы", – сказано в его сообщении.

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По его словам, когда два года назад началась полномасштабная война с Россией, в это тоже было сложно поверить.

"Но мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше", – написал Алексей Чернышев.

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"Нафтогаз" в 2023 году запустил рекордное количество новых скважин, поэтому уровень газодобычи постоянно увеличивался. Так, по информации компании, в прошлом году специалисты компании "Укргаздобыча", которая является дочерним предприятием НАК "Нафтогаз Украины", ввели в эксплуатацию 86 новых скважин. Из них 24 — с начальным дебитом более 100 тысяч кубометров в сутки.

Самая мощная скважина запущена в апреле 2023 года. Дебит этой скважины находится на уровне в 580 тысяч кубометров газа в сутки.

"Увеличить добычу из новых скважин удалось благодаря применению новых технических возможностей на старых истощенных месторождениях, пласты которых ранее были недостижимы, модернизации инфраструктуры", — говорят в пресс-службе.

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Напомним, 26 февраля глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов рассказал, сколько газа было добыто в Украине в 2023 году. Он отметил, что несмотря на боевые действия, газодобыча не прекратилась. Еще Фокус писал, сколько запасов газа осталось в украинских газохранилищах и хватит ли их до конца отопительного сезона.