Отопительный сезон позади, а риски - нет. Почему летом возможны отключения электроэнергии

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ЗИМУ ПРОШЛИ. А ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ?

На прошлой неделе закончилась зима и мы вошли в весну. Это, с одной стороны, породило радость, что самый тяжелый период этого отопительного сезона уже позади. С другой, была новая порция критики в сторону аналитиков, которые остерегались очередной кампании энергетического террора со стороны врага и того, что эта зима может оказаться самой тяжелой в нашей новейшей истории.

И действительно, зима прошла легче, чем самые оптимистичные сценарии, которые озвучивались. Является ли это основанием для чрезмерного оптимизма и заблаговременной расслабленности? Сомнительно. Да и самые тяжелые вызовы всегда те, которые нас только ждут. Так к чему нам готовиться?

В начало прошлого осенне-зимнего периода (ОЗП) мы вошли без достаточных резервов: наших доступных мощностей (вместе с возможностями импортировать) было в аккурат достаточно для прохождения зимних пиков. Нашим союзником была погода: частично помогла теплая зима и большое количество воды для гидроэнергетики (а роль сил ПВО, разумеется, сложно переоценить). В течение зимы частично восстанавливали ранее поврежденные мощности. Но грубо говоря, сейчас ситуация с мощностями кардинально не изменилась. На энергетических рынках — кризис неплатежей, компании страдают от нехватки ликвидности, долги на рынках газа и электроэнергии — почти три сотни миллиардов гривен. И решения проблемы пока нет. Хотя его и обещают, какое-то частичное. У нас нет средств (в том числе, и по причинам пункта 2) для того, чтобы построить новые мощности к следующей зиме. Более того, могут быть трудности организационного характера с подключением малой газовой генерации, если таковая будет предоставлена нам западными партнерами. Нехватка средств у энергетических компаний будет создавать проблемы для ремонтной кампании, которая в основном будет продолжаться летом. А правильно проведенная ремонтная кампания — одна из основ нормального прохождения зимы. Сокращение отпуска "Энергоатомом" в период летней ремонтной кампании будет означать и сокращение выручки и уменьшение выплат для субсидирования тарифа для населения (да, цена электроэнергии для населения субсидирована, а "Энергоатом" — основной донор). Это еще больше ухудшит финансовое положение компаний, вовлеченных в поставку электроэнергии населению. Сейчас работают все блоки АЭС, и в энергосистеме профицит мощностей, что обуславливает недопроизводство гидроэлектростанциями, а также приходится ограничивать ВИЭ. Профицит обваливает цену на рынке ("Энергоатом" от этой цены тоже страдает, кстати). Часть блоков резонно уже отправлять в ремонт, чтобы уменьшить потенциальный дефицит летом (за счет меньшего количества блоков в ремонте), в период высокого спроса. Если лето выдастся особенно жарким, то во время ремонтной кампании мы можем столкнуться с дефицитами, а значит — и большими объемами импорта электроэнергии (а значит, иностранные компании будут получать больше средств, а не наши). Если по каким-то причинам цена в Европе будет высокой, то импорт будет дороже. А значит, еще больше усложнится перекос на субсидирование. Кроме этого (если правила на рынке не изменятся), "Укрэнерго" придется привлекать аварийную помощь и недешево за нее платить (это же было уже ©). Но у "Укрэнерго" денег не достаточно, поэтому долги будут расти, а компании будут недополучать средства (потому что вместо того, чтобы платить на балансирующем рынке, "Укрэнерго" будет покупать аварийную помощь) и далее до п.4. А вероятность того, что в случае засушливого лета цена в Европе будет высокой — не байка. В жару сократят производство АЭС и ГЭС в Европе (это же было уже © тоже). Поэтому, если в течение года не будет обстрелов и поражений, в следующую зиму мы войдем в положении не слишком отличным от прошлого, что, в принципе, неплохо. Однако, какие основания считать, что обстрелов и поражений не будет? Несмотря на то, что мы не видели поражений энергетической инфраструктуры в течение октября-декабря 2023-го года, в январе-феврале этого года были существенные повреждения в прифронтовых областях. Разрушали то, до чего могли дотянуться. Поэтому судьба энергетических активов по всей стране будет напрямую зависеть от достаточности у нас систем воздушной защиты. Но неприятным фактором может стать более холодная следующая зима и, соответственно, более высокий спрос, и потенциально больший дефицит мощностей. Разрушения в результате обстрелов будут ухудшать финансовое положение энергетических компаний (за счет падения отпуска и выручки), с соответствующими сопутствующими последствиями, упомянутыми выше (п. 4,5). Существенная доля угле- и газодобычи находится в прифронтовых областях. Они под угрозой атак и нуждаются в защите. Прохождение следующей зимы напрямую зависит от того, насколько мы сможем защитить наши активы в этих регионах, потому что это будет влиять на нашу способность создать достаточные запасы угля и газа. И следует не исключать (как говорят военные аналитики), что враг может попробовать новое масштабное наступление в районе Харьковщины. Сам факт активных атак прифронтовых областей является попыткой расколоть общество. Это, скорее всего, будет сопровождаться информационно-психологическими операциями (ИПСО) для усиления этого раскола. Наиболее благоприятной почвой для враждебных ИПСО является тема тарифов. И в случае, если будут серьезные поражения, а также усиление кризиса ликвидности энергокомпаний (п. 5), не исключено, что поднимется тема повышения тарифов, и сразу следует ждать невиданной кампании по ИПСО. Вообще, убежден, что в этом году масштаб российской дезинформации будет существенно выше, чем предыдущие два года. Ситуация с поставками нефтепродуктов из-за блокирования границ и дальше не будет давать расслабиться. После местных выборов в Польше (апрель), скорее всего, спадет пыл протестующих, которые хотят получить политические дивиденды. Но в Румынии (другая важная страна для транзита нефтепродуктов к нам) в этом году выборов — четыре, и есть риск медленного расшатывания ситуации (в начале года уже были три недели протестов и блокировок, но там правительство быстро уладило ситуацию). Плюс, соседние страны являются мишенью для российских ИПСО.

Поэтому, в качестве вывода и финального прогноза — даст Бог, пронесет. Но на Бога надейся, а сам не зевай.

Что делать? Конечно, основной вклад — работа Сил обороны Украины.

Однако, в части энергетики, ключевое — разобраться с нарастающими долгами, потому что эта проблема может просто развязать мешок новых в течение 2024 года.

А кроме этого, нам срочно нужны информационно-разъяснительные кампании, которые должны предотвратить враждебные ИПСО.

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