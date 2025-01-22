Долги уничтожили электроэнергетику. Почему в Украине не строят активно новые станции

Related video

ПОЧЕМУ НЕ ПРОИЗОШЛО БУМА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ В 2024 ГОДУ?

На прошлой неделе в сети живо обсуждали, сколько же было построено или не построено газовой генерации. Поводом стало опубликованное письмо-ответ оператора системы передачи на депутатский запрос, что вызвало шквал публикаций, в том числе и спекулятивного характера, в СМИ и телеграм-каналах.

После активных дискуссий, а иногда и спекуляций в сети, были даже разъяснения относительно обнародованных данных. В частности, речь шла о том, что опубликованные данные не включали сведения о мощностях, которые строил бизнес для собственных нужд, не подключаясь к объединенной энергосистеме. Эти мощности в условиях острого дефицита смогут покрывать потребности отдельных потребителей, которые построили собственную генерацию для своих нужд. Точно так же не учтены те мощности, которые построены (или почти построены), но не введены в эксплуатацию и не осуществляют выдачу электроэнергии в сеть. А это условно может произойти завтра или через неделю, меняя реальный показатель построенной распределенной генерации.

Кроме этого, говоря о распределенной генерации, следует учитывать и солнечные электростанции, в том числе и крышные. А это сотни мегаватт введенных в эксплуатацию солнечных панелей. Только без подключения к сетям в прошлом году бизнес ввел в эксплуатацию более 500 МВт. Еще больше было подключено солнечных крышных электростанций домохозяйствами. В общем, следует помнить, что строительство распределенной генерации было существенно упрощено после отмены части регуляторных процедур, чтобы ускорить этот процесс.

Конечно, можно дискутировать, реально ли было построить больше, на сколько больше и почему не построено. Но разговор о причинах важнее.

Четко прослеживается тенденция, как коммерческие потребители электроэнергии строят генерацию для самообеспечения без подключения к сети — исключительно для собственных нужд.

Важно

Коллапс подкрался незаметно: что может погубить украинскую энергетику раньше ракет

С одной стороны, это является свидетельством непонимания особенностей подключения к сети и работы в рынке, чтобы торговать электроэнергией, зарабатывая на этом и быстрее окупая купленное и установленное оборудование. То есть непрофильный бизнес не знает, как подключиться и как стать участником рынка электроэнергии.

Однако, очевидно, что в случае ожидаемых доходов от такой деятельности бизнес быстро бы преодолевал этот барьер отсутствия знаний и опыта. К тому же надо понимать, что и прайс-кэпы на рынке электроэнергии не вечны, ведь среди условий интеграции украинского энергорынка с европейским есть требование их фактической отмены в том виде, в котором они есть сейчас.

Однако проблемой и преградой для доходной работы остаются долги на рынке, в частности на балансирующем. Складывается ситуация, когда, продав электроэнергию, можно ждать год–полтора на получение средств. И такая ситуация, конечно же, не стимулирует "входить в рынок" даже тех, кто уже построил собственную генерацию.

За 2024 г задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" выросла на 12,7% и достигла отметки в 34,5 млрд грн. В свою очередь долг "Укрэнерго" перед поставщиками услуг по балансировке составил 13,6 млрд грн. На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект, который частично уменьшит долги. Закон предусматривает перераспределение средств "Укрэнерго", полученных от деятельности по диспетчерскому управлению "Укрэнерго" в 2023–2024 годах, на погашение долгов на балансирующем рынке, перед ГП "Гарантированный покупатель" для выплат производителям электроэнергии из ВИЭ и выплаты долгов владельцам домашних СЭС. Кроме этого, в конце прошлого года регулятор утвердил тариф, по которому "Укрэнерго", вероятно, не будет формировать долгов по выплатам "Гарантированному покупателю" в 2025 году (финансирование зеленых производителей), хотя и не будет в состоянии покрыть долги предыдущих периодов.

Однако такие шаги — половинчатые и не решают проблему в целом, ведь это — реактивные меры в то время, когда игнорировать проблему долгов уже невозможно. Как видно из приведенных выше цифр, долги третьих сторон перед "Укрэнерго" существенно превышают долг самой "Укрэнерго" на рынке. Поэтому такое перераспределение средств не решает проблему в целом. Вместо этого нужны проактивные меры — системная политика, которая смогла бы сбалансировать рынок и постепенно избавить его от долгов. Это ключевая предпосылка появления новой генерации, крайне необходимой в условиях, когда враг регулярно разрушает энергосистему. Административные методы и бюрократические приказы строить новую генерацию не сработают.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно