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ЭНЕРГЕТИКА — БЛАГОПРИЯТНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ ВРАЖЕСКИХ ИПСО

Сегодня Дмитрий Тужанский опубликовал пост, как утром россияне развернули очередную ИПСО по разжиганию межэтнической вражды между украинцами и венграми. В конце концов, ничего нового, ведь информационные операции, в том числе с использованием вражеских агентов — один из ключевых методов врага в ведении войны. Но в очередной раз пришло в голову, что энергетика — одна из ключевых сфер для них для осуществления ИПСО. Информационные операции шли нога в ногу с обстрелами энергетической инфраструктуры. Это уже не вспоминая, что в прошлом энергетика подвергалась кибератакам, некоторые из которых приводили к масштабным отключениям, как это было с некоторыми облэнерго и "Укрэнерго" в 2016 году.

В недавнем большом материале Washington Post, где речь шла о масштабной российской ИПСО, не обошлось и без энергетики, через которую тоже пытались раскалывать общество и сеять недоверие. При этом, информационная кампания началась еще до массовых обстрелов электроэнергетической инфраструктуры. Основные месседжи и нарративы, упомянутые в материале:

"свет для избранных": якобы были потребители, которым электроснабжение не отключали именно потому, что они какие-то особенные и избранные. Манипуляции и спекуляции, что критическая инфраструктура была без электроснабжения в то время, как, якобы, представители власти были в тепле и со светом;

вбросы, якобы авторства официальных лиц, что Киев и областные центры могут не пережить зиму и останутся без газа, тепла, воды до весны;

разгоны нарратива о якобы полной неготовности страны к зиме (еще с 2022 года);

спекуляция в западных СМИ относительно "Укрнафты" и "Укртатнафты".

При этом, понятно, что явно не все методы ИПСО в энергетике попали в материалы Washington Post. В частности, там нет упоминания о кампании, которая была развернута в соцсетях зимой 2022-2023 годов, когда армия ботов разгоняла месседж, что вроде бы, вовсе не обстрелы являются причиной отключений электроэнергии по всей стране, а вроде бы то, что правительство пытается заработать как можно больше, экспортируя электроэнергию в Европу, и поэтому сокращает поставки для населения и предприятий. Эти же боты призывали к массовым протестам.

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Россияне всегда через ИПСО пытались раскалывать общество и страну. Вспомнить только карту с тремя сортами украинцев перед выборами 2004 года. Ложь о том, что есть избранные, которым не отключат свет — лишь один из примеров попытки раскалывать.

Обстрелы и отключения должны были посеять уныние. А ИПСО должна была зародить недоверие. Мы должны были почувствовать себя опустошенными, обреченными и обманутыми. Что ж, тогда врагу этого не удалось, но они не останавливались (да и сейчас не остановились).

О другой попытке внести раскол на основе проблем энергетики и обстрелов я писал несколько недель назад, когда имела место активизация ударов по энергетической инфраструктуре в прифронтовых регионах, прежде всего Днепропетровщине и Харьковщине. Если в прифронтовых регионах начнутся серьезные трудности с электроснабжением, а в других регионах их не будет, то стоит ожидать вбросов, направленных на попытку рассорить тыловые и прифронтовые регионы.

Энергетика — крайне благоприятное поле для ИПСО

Проблема в том, что вопросы энергетики у нас всегда были благоприятной почвой для манипуляций. Большая часть граждан всегда считала, что тарифы несправедливы, а владельцы или бенефициары энергетических компаний наживаются на потребителях (а тут еще и появлялись адепты тотальной национализации). Конечно, в таких условиях гражданин легко поверит, что есть тайный план как его, маленького украинца, хотят обмануть. К сожалению, десятилетия популистских упреков со стороны отдельных политиков не могли пройти бесследно. Вопрос энергетики стал очень чувствительными для многих слоев населения, а затем сделал ее плодородной почвой для вбросов.

Недавно, когда правительство отменило мораторий на отключение потребителей за долги, эту тему начали расшатывать многочисленные неавторитетные сайты у нас. Традиционными были месседжи о том, что олигархи наживаются, а правительство бесчинствует. Между строк, опять же, были призывы к протесту. Но интересно, что эту же тему поднимали и запоребриковые СМИ, что наводило на мысль о том, что враждебные силы прикладываются к ИПСО в нашем информационном поле.

Цель враждебной ИПСО может совпадать с интересами отдельных внутренних игроков

Иногда случалось так, что интересы вражеской ИПСО совпадали с интересами отдельных игроков в Украине. К примеру, если речь шла о получении государственного контроля над "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", то естественно, что украинский владелец этого актива тоже был заинтересован в информационных вбросах. Это могли быть, например, вбросы о неэффективности управления национализированными активами.

Проблемы энергосектора — подарок враждебным ИПСО

В энергосекторе проблем более чем достаточно. Их было много и до вторжения, но масштабные военные действия и вражеская кампания энергетического террора только углубила проблемы. И это упрощает возможности для манипулирования. Ведь когда есть проблемы, то значительно проще искажать факты о причинах этих проблем.

Запустить враждебную информационную кампанию на пустом месте долго, дорого и сложно. И естественно то, что они мониторят все процессы, которые у нас происходят. Это очень хорошо видно даже по их отраслевым медиа, где информация о нашем энергосекторе подается быстро и часто с нужным искажением. А если у нас уже есть назревшая проблема, то ее легко использовать для разгона нужных месседжей и сеяния зерна уныния.

Какой рецепт, чтобы хоть немного предотвращать враждебные ИПСО? Пожалуй, быть честными с самим собой и говорить правду о проблемах в энергетике и возможностях их решения.

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