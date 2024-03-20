Канада ратифицировала обновленное соглашение с Украиной: как теперь будет происходить торговля

Заключение этого документа состоялось еще в 2017 году, благодаря чему страны отменили пошлины на значительную часть товарных позиций.

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В Канаде состоялась ратификация обновленного соглашения о свободной торговле с Украиной. Подписание документов состоялось в Оттаве во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы канадского правительства Джастина Трюдо. Об этом говорится в сообщении на странице Сената в социальной сети Х.

Отмечается, что Палата общин рассмотрела соглашение в первом чтении 17 октября. Далее, 6 февраля законопроект уже рассмотрели 6 февраля текущего года, а последнее чтение документ прошел сегодня. В дальнейшем это соглашение должна ратифицировать и Украина.

Заключение соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой состоялось еще в 2017 году. Благодаря этому страны отменили или снизили пошлины на большую часть товарных позиций. Также в сентябре прошлого года во время пребывания с визитом в Оттаве президент Украины Владимир Зеленский и канадский премьер-министр подписали обновленный вариант соглашения, согласно которому речь идет не только о торговле товарами, но и предоставлении услуг и обмене телекоммуникациями и инвестициями.

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Отметим, что во время пленарного заседания FATF в конце февраля текущего года были подтверждены вероятные риски РФ для международной финансовой системы. Несмотря на продолжение приостановления членства России в организации, пока эта страна все еще не находится в черном списке FATF, даже после усиления связей РФ с Северной Кореей и Ираном.

1 марта в Канаде заявили, при каких условиях войска этой страны направят в Украину. При этом речь не идет об их участии в боях на фронте вместе с ВСУ, зато изучается вопрос о тренировке бойцов за пределами территорий проведения боевых действий.

К тому же 8 марта стало известно о присоединении Канады к коалиции дронов для Украины. При этом правительство страны готово искать способы расширения потенциала украинской армии в этой сфере.