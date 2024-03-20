Канада ратифікувала оновлену угоду з Україною: як тепер буде відбуватися торгівля

Укладання цього документу відбулося ще у 2017 році, завдяки чому країни скасували мита на значну частину товарних позицій.

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В Канаді відбулася ратифікація оновленої угоди про вільну торгівлю з Україною. Підписання документів відбулося в Оттаві під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави канадського уряду Джастіна Трюдо. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Сенату у соціальній мережі Х.

Зазначається, що Палата громад розглянула угоду в першому читанні 17 жовтня. Далі, 6 лютого законопроєкт вже розглянули 6 лютого поточного року, а останнє читання документ пройшов сьогодні. Надалі цю угоду повинна ратифікувати і Україна.

Укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою відбулося ще у 2017 році. Завдяки цьому країни скасували або знизили мита на більшу частину товарних позицій. Також у вересні минулого року під час перебування з візитом у Оттаві президент України Володимир Зеленський та канадський прем'єр-міністр підписали оновлений варіант угоди, згідно з яким мова йде не тільки про торгівлю товарами, а й надання послуг та обмін телекомунікаціями і інвестиціями.

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Зазначимо, що під час пленарного засідання FATF наприкінці лютого поточного року було підтверджено вірогідні ризики РФ для міжнародної фінансової системи. Попри продовження призупинення членства Росії в організації, наразі ця країна все ще не перебуває у чорному списку FATF, навіть після посилення зв'язків РФ з Північною Кореєю та Іраном.

1 березня у Канаді заявили, за яких умов війська цієї країни направлять до України. При цьому не йдеться про їх участь у боях на фронті разом із ЗСУ, натомість вивчається питання про тренування бійців за межами територій проведення бойових дій.

До того ж 8 березня стало відомо про приєднання Канади до коаліції дронів для України. При цьому уряд країни готовий шукати способи розширення потенціалу української армії у цій сфері.