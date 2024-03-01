"Готові розмістити війська": в Канаді назвали умови розміщення контингенту

Очільник Міноборони Білл Блер заявив, що канадські військові не будуть воювати на боці ЗСУ, але будуть готувати бійців і виконувати інші ролі далеко від лінії фронту.

Related video

Міністр оборони Канади Білл Блер назвав умови, за яких військові можуть бути на українській території. Про це він розповів в інтервʼю Toronto Star.

За його словами, канадські військові не будуть воювати на боці України, мова йде про підготовку українських військових і діяти в небойовій ролі далеко від фронту.

"Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил де-небудь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", — сказав Білл Блер.

При цьому раніше міністр оборони категорично заперечував розміщення саме військ у ролі комбатантів в російсько-українській війні. Канада й надалі постачатиме військову допомогу Україні, але як член НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи.

Розміщення західних військ в Україні

Першим ідею про розміщення військ виразив президент Франції Еммануель Макрон. Він також не казав про можливість бойових дій на боці ЗСУ, а про підготовку, захист кордонів тощо. Ідею підтримали Нідерланди, Латвія, Естонія і Канада, але з умовами.

Чехія, Польща, Велика Британія, Німеччина, Іспанія і Італія не погодились із пропозицією Франції.