"Готовы разместить войска": в Канаде назвали условия размещения контингента

Глава Минобороны Билл Блэр заявил, что канадские военные не будут воевать на стороне ВСУ, но будут готовить бойцов и выполнять другие роли вдали от линии фронта.

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Министр обороны Канады Билл Блэр назвал условия, при которых военные могут быть на украинской территории. Об этом он рассказал в интервью Toronto Star.

По его словам, канадские военные не будут воевать на стороне Украины, речь идет о подготовке украинских военных и действовать в небоевой роли вдали от фронта.

"Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-нибудь рядом с театром боевых действий, где может сложиться впечатление, что мы берем на себя какой-либо компонент боевой роли", — сказал Билл Блэр.

При этом ранее министр обороны категорически отрицал размещение именно войск в роли комбатантов в российско-украинской войне. Канада и в дальнейшем будет поставлять военную помощь Украине, но как член НАТО не будет размещать боевые подразделения.

Размещение западных войск в Украине

Первым идею о размещении войск выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также не говорил о возможности боевых действий на стороне ВСУ, а о подготовке, защите границ и тому подобное. Идею поддержали Нидерланды, Латвия, Эстония и Канада, но с условиями.

Чехия, Польша, Великобритания, Германия, Испания и Италия не согласились с предложением Франции.