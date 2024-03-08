Канада оголосила про приєднання до "коаліції дронів" для ЗСУ

В канадському уряді пообіцяли продовжувати шукати шляхи для збільшення можливостей України в галузі дронів.

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У Канаді оголосили про приєднання до коаліції контактної групи з питань оборони України в галузі безпілотних літальних апаратів, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія. Про це повідомили в пресслужбі канадського уряду.

За інформацією в пресслужбі, як член цієї коаліції можливостей Канада продовжуватиме шукати шляхи для збільшення можливостей України в галузі дронів.

До того ж в офіційній заяві наголошують, що на сьогодні Канада зробила суттєвий внесок у розвиток українських можливостей безпілотників, передавши Україні понад 100 виготовлених у Канаді спеціалізованих камер для дронів L3 Wescam.

У пресслужбі нагадали, що минулого місяця в Онтаріо міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про надання додаткової пожертви для Києва у вигляді понад 800 дронів від Teledyne FLIR.

Також Блер взяв участь у відеоконференції щодо підтримки України, організованій міністром закордонних і європейських справ Франції Стефаном Сежурне та міністром французьких Збройних сил Себастьяном Лекорню.

Нагадаємо, ще 11 січня Латвія взяла на себе роль лідера в "коаліції дронів" для того, щоб надати Україні військову допомогу для боротьби з російськими окупантами.

Пізніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у формуванні коаліції, у яку входять майже 20 країн із метою постачання українським військовим "тисячі" нових БПЛА.