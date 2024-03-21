Пять стран просят Еврокомиссию ввести запрет на импорт российского и белорусского зерна

Авторы обращения отмечают необходимость новых мер для ограничения доступа к товарам из РФ в ЕС.

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Главы министерств сельского хозяйства Чехии, Польши, Литвы, Эстонии и Латвии призвали Еврокомиссию ввести запрет на импорт в ЕС российского и белорусского зерна. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы литовского Министерства сельского хозяйства.

Авторы обращения к еврокомиссарам, инициатива которого принадлежит Литве, также считают необходимым способствовать сотрудничеству стран-членов ЕС для эффективной реализации этого ограничения во всем Евросоюзе. Главы министерств указали на важность выполнения мер, которые не должны позволить попаданию на европейский рынок зерна, которое могло быть похищено из Украины.

Министр сельского хозяйства Кястучис Навицкос считает недостаточными санкции, которые ЕС ввел в отношении России, поэтому нужно принимать новые решения, которые бы ограничили доступ российских товаров на европейский рынок.

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"Мы призываем Евросоюз провести анализ относительно возможного введения импорта в Евросоюз российских и белорусских пищевых продуктов. Совместное обращение четырех стран направлено на решение насущной проблемы, которая нас объединяет", — подчеркнул министр.

По словам Навицкоса, в то время, пока российская армия не прекращает жестокую и незаконную войну против Украины, зерно страны-агрессора все еще поступает на европейский рынок. В частности, в течение прошлого года ЕС купил у РФ 1,53 млн тонн зерна на 437,5 млн евро.

10 августа прошлого года стало известно, что РФ бесплатно предоставит африканским странам тысячи тонн зерна. В то же время оккупанты уничтожили значительно большие объемы зерна в украинских портах.

К тому же 27 июля российский президент Владимир Путин пообещал, что РФ заменит все украинское зерно на мировых рынках, причем как на бесплатной, так и на коммерческой основах.