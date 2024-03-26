В Украине по-новому будут работать с налоговыми должниками: что изменилось для ФЛП

Благодаря изменениям налоговики надеются повысить уровень осведомленности о наличии задолженности по платежам, контроль за взысканием которого возложен на налоговые органы.

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В Украине гражданам, которые не вовремя платят налоги и накапливают долги, с 25 марта будут звонить из Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) и напоминать о необходимости погасить задолженность. О пилотном проекте сообщила пресс-служба госучреждения.

Речь идет о плательщиках единого взноса, которые не вносят средства вовремя. Так, должников в телефонном режиме через контакт-центр будут информировать о размере задолженности по уплате налогов или сборов и единого взноса.

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Благодаря новой инициативе налоговики надеются повысить уровень осведомленности о наличии задолженности по платежам, контроль за взысканием которого возложен на налоговые органы.

Также украинцев будут извещать о недоимках по уплате единого взноса, и способствовать добровольному погашению задолженности. Как отметили в пресс-службе, пилотный проект продлится три месяца.

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Физическим лицам-предпринимателям в Украине не достаточно просто уплатить налоги, поскольку есть много причин, которые могут помешать проведению платежей. Например, предприниматель во время платы налогов может ошибиться с цифрой ИНН (Индивидуальный налоговый номер) или же выбрать неправильные реквизиты для оплаты. Поэтому информацию по уплате налогов нужно проверять хотя бы один раз в квартал, независимо от того, поступал звонок от налоговиков или нет. Сделать это можно дистанционно через Электронный кабинет плательщика в разделе "Состояние расчета с бюджетом".

В Верховной Раде недавно зарегистрировали проект изменений в Налоговый кодекс Украины №11084 от 13.03.2024. Ожидается, что в Украине появится перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Планируется, что предпринимателям, которые попадут в этот перечень предоставят следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности с использованием средств дистанционной связи, в частности в режиме видеоконференции;

налогоплательщик на свой запрос в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

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