Некоторые пенсионеры получат надбавку в размере 520 гривен в апреле: о ком идет речь

Перерасчет выплат произойдет из-за роста минимальной зарплаты. Однако на прибавку не стоит рассчитывать всем пенсионерам.

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В апреле определенные категории пенсионеров получат надбавки к выплатам. Издание "24 канал" рассказало, кто из граждан сможет дополнительно получить 520 гривен.

С 1 апреля в Украине выросла минимальная заработная плата с 7100 до 8000 гривен, в результате чего выросли и пенсионные выплаты некоторых граждан. В частности, пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые имеют стаж в 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, получат надбавку в размере 520 гривен.

Согласно украинскому законодательству, такие граждане не могут получать пенсионные выплаты ниже 40% от минимальной зарплаты.

1 января произошло повышение минимальной зарплаты, однако перерасчет выплат перенесли на март, чтобы провести его вместе с индексацией. В результате граждане от 65 лет с полным стажем получают 2840 гривен вместо 2680 гривен с марта. В апреле состоится еще один перерасчет из-за еще одного повышения минимальной зарплаты.

Кто из пенсионеров не получит прибавку

Пенсионеры от 65 лет, которые продолжают работать, не получат повышение. Этой категории граждан надбавку с учетом актуальной минимальной зарплаты начислят тогда, когда те уволятся.

Напомним, в Украине бывшие судьи получают пенсии в почти 200 тысяч гривен в месяц. В частности, минимальная пенсия судьи составляет 50% от их последнего заработка.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что с 1 апреля минимальная зарплата выросла до 8 тысяч гривен. Также увеличился размер компенсационных выплат работодателям.