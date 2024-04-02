Деякі пенсіонери отримають надбавку в розмірі 520 гривень у квітні: про кого йдеться

Перерахунок виплат відбудеться через зростання мінімальної зарплатні. Проте на надбавку не варто розраховувати всім пенсіонерам.

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У квітні певні категорії пенсіонерів отримають надбавки до виплат. Видання "24 канал" розповіло, хто з громадян зможе додатково отримати 520 гривень.

З 1 квітня в Україні зросла мінімальна заробітна плата з 7100 до 8000 гривень, у результаті чого зросли й пенсійні виплати деяких громадян. Зокрема, пенсіонери віком від 65 років, які мають стаж у 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, отримають надбавку в розмірі 520 гривень.

Згідно з українським законодавством, такі громадяни не можуть отримувати пенсійні виплати нижчі за 40% від мінімальної зарплати.

1 січня відбулося підвищення мінімальної зарплати, проте перерахунок виплат перенесли на березень, аби провести його разом з індексацією. В результаті громадяни від 65 років з повним стажем отримують 2840 гривень замість 2680 гривень з березня. У квітні відбудеться ще один перерахунок через ще одне підвищення мінімальної зарплати.

Хто з пенсіонерів не отримає надбавку

Пенсіонери від 65 років, які продовжують працювати, не отримають підвищення. Цій категорії громадян надбавку з урахуванням актуальної мінімальної зарплати нарахують тоді, коли ті звільняться.

Нагадаємо, в Україні колишні судді отримують пенсії в майже 200 тисяч гривень на місяць. Зокрема, мінімальна пенсія судді становить 50% від їхнього останнього заробітку.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що з 1 квітня мінімальна зарплата зросла до 8 тисяч гривень. Також збільшився розмір компенсаційних виплат роботодавцям.