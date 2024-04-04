"Будет повышение": эксперт объяснил, почему вырастут тарифы на свет в Украине (видео)

Изменения фактически вызваны методикой, по которой определяются экономически обоснованные тарифы, поэтому эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев уверен в следующих пересмотрах ценовой политики.

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Цены на электроэнергию в Украине должны быть повышены, потому что нужно делать ремонт объектов генерации и распределения электроэнергии. Об этом рассказал в эфире телеканала "Київ 24" эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Он отметил, что регулятор может впоследствии сообщить о повышении стоимости на электроэнергию. Рябцев отметил, что такой процесс происходит ежеквартально.

"Будет повышение тарифов на электроэнергию", — заявил он.

Изменения фактически вызваны методикой, по которой определяются экономически обоснованные тарифы. В соответствующем повышении цен он уверен на сто процентов.

Повышение тарифов на свет с 1 мая: объяснение НКРЭКУ

В Нацкомиссии предупредили, что в сети распространяется "некорректная информация" на "чувствительную тему". Речь идет о комментарии руководителя Валерия Тарасюка о возможных "тяжелых" изменениях в мае.

В НКРЭКУ отметили, что повышение тарифов является "чувствительной темой". В комиссии заверили, что работа по изменению действующих тарифов на свет для бытовых потребителей не ведется.

Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что допускает изменения в вопросе обеспечения населения электроэнергией (ПСО), для которого до 1 мая разницу в тарифах и рыночной цене покрывают НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Напомним, 3 апреля в ДТЭК рассказали о поврежденной ТЭС после атак 22 и 29 марта. Российские войска выпустили 22 и 29 марта почти 200 ракет и применили ударные БПЛА типа Shahed. В компании заявили, что было потеряно более 80% мощностей.